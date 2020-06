Doctora denuncia corrupción y abusos contra médicos en Nicaragua

Managua, 11 jun (EFE).- Una anestesióloga despedida de un hospital estatal de Nicaragua tras reclamar equipos de bioseguridad acusó al Gobierno este jueves de prácticas corruptas y abusos contra el gremio médico, en medio de la pandemia de COVID-19.

Prohibición del uso de mascarillas o al examen de COVID-19, sustitución de causas de muerte, manipulación de datos, y amenazas, están entre las prácticas dentro del sistema de salud nicaragüense, denunciadas por la anestesióloga María Nela Escoto, quien el pasado martes fue despedida sin una causa específica, según la carta de ejecución.

“Nos prohibieron las pruebas (de COVID-19) a los médicos cuando, de 12, siete médicos salieron contagiados. Lo que dijo el Minsa (Ministerio de Salud) cuando vio personas con síntomas, fue que no las iba a hacer porque los médicos alarmábamos demasiado a la población, igual que decían al principio con el uso de mascarillas, que fue el inicio del contagio al personal sanitario”, dijo Escoto, en una conferencia de prensa.

Según la Unidad Médica Nicaragüense, unos 450 profesionales de la salud, entre médicos, técnicos y otros, han sido contagiados de COVID-19, al menos 35 han muerto, y 13 fueron despedidos por firmar una carta pública en abril pasado, en la que llamaron a la población a prevenir la pandemia, y demandaron protección al Gobierno, entre estos, Escoto.

Los datos del gremio no encajan con los del Gobierno, que registra un total de 1.464 casos positivos y 55 muertos en todo el país, desde que la pandemia alcanzó a Nicaragua en abril pasado.

“No sabemos de dónde sacan los números, no han dicho cuántas pruebas se han hecho a pesar de que se recibió 26.000, todo eso nos ha llamado la atención, todos los médicos del país estamos pendientes de eso, lo único, que no tenemos, por lo menos en los hospitales públicos, el derecho de hablar, estamos como limitados”, indicó.

DONACIONES Y ALTERACIONES

La anestesióloga, quien trabajaba en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, uno de los más grandes de Nicaragua, afirmó que, si bien el Gobierno ha recibido donaciones de materiales de bioseguridad, el gremio tiene que comprarlos o esperar donaciones clandestinas para protegerse.

De las donaciones al Gobierno “no tenemos idea, yo no puedo afirmar dónde están, por lo menos las mascarillas, en los hospitales, no nos proveen, las hemos comprado nosotros los médicos, o a través de donaciones sutiles que nos han llegado”, sostuvo.

Escoto también confirmó las supuestas presiones para alterar actas de defunción.

“Si usted va a revisar los certificados de defunción, ninguna dice COVID-19, incluso en los hospitales privados, esa es una orden ministerial en la cual yo lo tengo constatado por los médicos que están atendiendo en las salas COVID-19, los cuales me han expresado que es orden directa no poner COVID-19 en ningún diagnóstico”, indicó.

“Aunque tengan la prueba positiva (de COVID-19) los pacientes, se les pone neumonía atípica, o en la actualidad está indicado que se toca la comorbilidad básica del paciente, por ejemplo, si era diabético, que murió por una causa asociada a la diabetes, si es hipertenso, por algún edema de pulmón u otra complicación asociada”, agregó.

En mayo pasado el presidente Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua se registran como neumonía atípica 'algunas' muertes por COVID-19.

MÉDICOS CON TEMOR

En la conferencia, en la cual Escoto denunció el caso ante la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), insistió en que ella siempre denunció las “injusticias”, pero que la mayoría de médicos tiene temor.

“Los médicos dentro de los hospitales sí tienen miedo, porque nuestras voces no son oídas, ni siquiera las sugerencias, no nos dan información de nada, ni siquiera de cuántos pacientes están ingresados, cuáles con COVID-19, cuántos son los más complicados con otras enfermedades, todo es un secretismo, y los médicos en realidad no podemos opinar”, recalcó.

Aunque esta no es una denuncia aislada, es la primera en que un especialista del sector estatal brinda detalles abiertamente sobre lo que ocurre en el interior del sistema de salud de Nicaragua.

El Gobierno nicaragüense ha sido criticado por su modelo ante la pandemia, que destaca por no establecer restricciones, aplicar mínimas medidas de prevención social, y promover aglomeraciones.

Aunque las autoridades de Nicaragua comparan su modelo con el de Suecia, este ha despertado preocupación en la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la Organización de los Estados Americanos (OEA), y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE