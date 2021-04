Documental de RTVE.es, producción interactiva del año en World Press Photo

La Haya, 15 abr (EFE).- El documental 'Parir en el siglo XXI', del Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE.es, ha sido galardonado este jueves en la categoría “Historias digitales interactivas” del World Press Photo de este año, un reconocimiento a las producciones visuales que contribuyen a un debate “constructivo” sobre un tema específico.

Este proyecto audiovisual interactivo fue producido por el Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE, junto a la cadena pública valenciana À Punt Mèdia y la productora Barret Cooperativa, y se estrenó el pasado noviembre.

Trata de mostrar la realidad y atención humanizada al parto en la actualidad siguiendo a cinco mujeres que dan a luz en el hospital público de La Plana (Vila-real, Castellón), 'desde sus expectativas de parto hasta la vuelta al hogar, incluido el momento del expulsivo donde se ve a las cinco madres dar a luz', explica la corporación pública en su web.

Es 'un momento especialmente emocionante, ya que es poco habitual que los equipos de grabación puedan permanecer en la sala durante el nacimiento del bebé', añade RTVE sobre un documental dirigido por la cineasta Claudia Reig.

Además del documental español, “Reconstruyendo siete días de protestas en Minneapolis después de la muerte de George Floyd” (Holly Bailey, Matt Daniels y Amelia Wattenberger) ha sido ganador como “Investigación archivística sobresaliente”; y “Ucrania: Zona gris”, de Benas Gerdziunas, en Lithuanian Radio and Television (LRT), como “narración inmersiva excepcional”.

En la categoría de Largos, que premia las series de narrativas lineales, sobre un solo tema, producidas como un video para la web de no más de 30 minutos en total, el jurado ha seleccionado para el primer premio 'Llamando desde Wuhan' (Tang Xiaolan).

“La cámara capturó un ataque racista. Casi 45 años después, todavía duele”, publicado por The New York Times, es el ganador en la categoría de Cortos, que siguen la misma narrativa que la anterior, pero no duran más de diez minutos. Le sigue, en segundo lugar, 'La eternidad del mañana', sobre la lucha de la comunidad indígena Mapuche en Chile, por Cristóbal Olivares (Magnum Foundation). EFE