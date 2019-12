'Dolor y Gloria', mejor película de 2019 para crítica del New York Times

Nueva York, 4 dic (EFE).- 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, ocupa el primer puesto en una de las dos listas de las mejores películas de 2019 publicadas este miércoles por The New York Times, confeccionadas por los expertos del diario de referencia.

La reputada crítica del séptimo arte Manohla Dargis, que ha estado nominada a un premio Pulitzer, describe en su lista 'Dolor y Gloria' como una 'nostálgica y sentida obra maestra en la que un director de cine se enfrenta a su propia mortalidad, despierta sus deseos y transforma su rabia en arte'.

Dargis sitúa la última cinta del español por delante de largometrajes como 'The Irishman' de Martin Scorsese, que queda en segundo lugar, o 'Once Upon a Time in Hollywood' de Quentin Tarantino, que queda relegada al quinto puesto.

La coreana 'Parasite', de Bong Joon Ho, que está considerada como una de las favoritas para el Óscar a la mejor película internacional, ocupa el último puesto del podio, pese a ser descrita por la crítica como 'una película perfectamente dirigida por uno de los mejores cineastas en activo'.

En cuarto lugar queda 'Little Women' de Greta Gerwig, y en sexto, 'Synonyms' del israelí Nadav Lapid, seguidos de 'Transit', dirigida por el alemán Christian Petzold.

Completan la lista los documentales 'American Factory', de Julia Reichert y Steven Bognar, y 'One Child Nation' de Nanfu Wang y Jialing Zhang, junto con 'The Last Black Man in San Francisco', que supone el primer largometraje del joven cineasta estadounidense Joe Talbot.

'Dolor y Gloria' también lidera la lista de las mejores películas de 2019 publicada por la revista Time el pasado 25 de noviembre, que califica como la obra más 'resplandeciente y conmovedora' de Almodóvar.

Además, considera el trabajo de Antonio Banderas, el actor protagonista, como 'la interpretación de su vida', y describe a Penélope Cruz, la madre del personaje central, como 'radiante'.EFE