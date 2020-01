'Dolor y Gloria', nominada al Óscar a la mejor película internacional

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- La cinta española 'Dolor y Gloria', de Pedro Almódovar, figura entre las nominadas al Óscar a mejor película internacional, un galardón al que también aspiran la polaca 'Corpus Christi'; 'Honeyland' de Macedonia del Norte; la francesa 'Les Misérables' y la surcoreana 'Parasite'.

La nominación a la película de Almodóvar llega una semana después de que también concurriese a los Globos de Oro, la antesala de los Óscar, y en los que perdió contra 'Parasite', que junto a la cinta del director manchego parte como favorita para estos nuevos galardones.

Además, 'Dolor y Gloria' también ha dejado otra nominación para su protagonista, Antonio Banderas, en el apartado de la mejor interpretación masculina.

'Pienso que la película ha enganchado porque cada vez se hacen menos películas para público adulto que hablen de problemas reales que padecemos o gozamos los seres humanos. Yo creo que la gente lo agradece', explicó Almodóvar a Efe la semana pasada, minutos antes de que comenzara la gala de los Globos de Oro.

En ese contexto, el cineasta español agradeció el buen recibimiento que ha tenido su último trabajo en Hollywood ya que a pesar de que siempre 'le han tratado muy bien', consideró que 'es más interesante descubrir a nuevos directores y películas'.

'Entonces yo me siento especialmente contento porque con la última me hayan nominado', dijo el director sobre 'Dolor y Gloria', que contiene una parte importante de tintes autobiográficos.

Almodóvar ya tiene dos premios Óscar por 'Todo sobre mi madre' (1999) y 'Hable con ella' (2002), pero este año su más reciente filme ha vuelto a situarle entre los favoritos a los prestigiosos galardones, que se entregarán en una gala en Los Ángeles (EE.UU.) el próximo 9 de febrero.

Además de 'Dolor y Gloria', la película 'Klaus', del español Sergio Pablos, consiguió este lunes la nominación al Óscar a la mejor cinta de animación, por el que se batirá contra 'How To Train Your Dragon: The Hidden World', 'I Lost My Body', 'Missing Link' y 'Toy Story 4'. EFE

