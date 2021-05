Dombroswki:'Una victoria que sabe muy bien aún sin maglia rosa'

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El estadounidense Joe Dombrowski (UAE Emirates) se mostró feliz por su victoria en Sestola, su primer triunfo en una grande, aunque se quedara por 22 segundos sin el privilegio de rematar la faena en solitario con la maglia rosa.

'Estoy muy contento con esta victoria. Me sentí bien en los últimos 50 kms y traté de no trabajar demasiado, ser conservador, porque sabía que la última subida era realmente difícil. No fue suficiente para el maillot rosa, pero creo que la victoria de etapa es una buena forma de terminar el día', dijo en meta el americano.

Dombrowski, de 29 años, se llevó la mejor parte de la numerosa escapada de 25 hombres que marcaron una jornada lluviosa que representó una auténtica paliza para los corredores.

'Hubo incertidumbre porque cuando teníamos una ventaja de 4.30 minutos parecía que nos iban a cazar, pero luego en un momento subió a ocho minutos, por lo que empecé a pensar que el grupo tenía una buena oportunidad para llegar a meta.

Una vez asegurada la fuga, Dombrowski estudió a sus rivales, sabiendo que el italiano Alessandro De Marchi era de los más fuertes.

' Necesitaba estar atento y preparado para los ataques y pude seguir a todos. Sabía De Marchi era probablemente el más fuerte en el descenso, así que si me agarraba a su rueda estaría en un buen lugar', concluyó. EFE