Domínguez cree que con el naufragio de la Superliga ganó el 'sentido común'

Montevideo, 27 abr (EFE).- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo este miércoles que no le extrañó que haya ganado 'el sentido común' al naufragar en Europa el proyecto de una docena de grandes clubes de crear una Superliga privada y excluyente.

'Me parece muy bien que haya ganado la pirámide del fútbol', subrayó el dirigente paraguayo, quien apuntó que no se puede jugar ese deporte 'si no hay competitividad'.

Asimismo, resaltó que el balompié necesita de la solidaridad para no caer en el corto plazo.

'Todos dependemos de todos. Es un ecosistema donde los chicos dependen de los grandes, los grandes dependen de los chicos y si se afecta esa naturaleza vamos a tener una complicación muy grande en el corto plazo', remarcó.

Se declaró feliz por la forma como su amigo, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, manejó la situación surgida la semana pasada, cuando doce de los clubes más importantes de Europa lanzaron el proyecto de la Superliga, una competición privada no reconocida por su entidad ni por la FIFA.

Sin embargo, poco más de 48 horas después de ese anuncio el proyecto se desvaneció con la renuncia escalonada de la mayoría de los clubes participantes.

El presidente de la Conmebol habló este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la principal terminal aérea de Uruguay, donde presenció la llegada de las 50.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 donadas a la institución por la farmacéutica china Sinovac, algo que calificó como un hecho 'histórico'.

Allí, Domínguez estuvo con el embajador de China en el país sudamericano, Wang Gang, a quien le agradeció por este hecho.

'El fútbol sudamericano está eternamente agradecido con este gesto y sabremos valorar en su justa medida. Siempre lo vamos a llevar en el recuerdo como un hecho histórico, como un hito en el fútbol sudamericano', apuntó. EFE