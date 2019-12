$!¿Dónde ha estado América Latina en su propia Cumbre del Clima?

África, el punto de Polémica para América Latina

Según fuentes observadoras consultadas por Efe, Chile aceptó esta propuesta, con el consiguiente reproche de varios países de la región que controlaron su veto al no querer llevar la contraria a la presidencia latinoamericana y reflejar una ruptura. Es un aspecto pequeño, reconocen dichas fuentes, pero significativo para la región.

Entre tecnicismos, terminología y puntos delicados en una cumbre de la que no saldrá ningún acuerdo relevante, el hermetismo en las negociaciones viene siendo uno de los protagonistas de la cita.

'Si el dinero estuviera, no sucederían estas discusiones', considera el argentino Maurtua, quien lamenta también que los países desarrollados pidan que los fondos que han aportado hasta el momento se usen para diversos destinos.

Al respecto, el asesor de Política Climática Enrique Maurtua explicó a Efe que todo gira sobre el reparto de unos fondos sobre los que aún no hay mucha información.

América Latina no consigue formarse como bloque

América Latina y el Caribe, una región considerada de renta media en los últimos años, agrupa grandes economías como México, pero también a uno de los países más pobres del mundo, como Haití. Una región que, a diferencia de otras como África, no consigue erigirse como bloque.

El cambio de sede, clave en la pérdida de visibilidad en la religión

Una de las mayores críticas que se hizo durante estos días en la COP provino de la sociedad civil latinoamericana, quien se quejó amargamente de que el cambio de sede provocara que muchas personas no pudieran financiarse el viaje a Madrid.

Es la opinión de la joven activista María Esperanza de la Cruz, quien considera que la voz de América Latina 'a veces se ha perdido en esta COP'.

'La COP es latinoamericana, pero hemos perdido un poco ese enfoque', cuenta a Efe la ecuatoriana quien lo relaciona directamente con el cambio de sede: 'ha tenido mucho que ver, pero aquí estamos, la sociedad civil, dando voz y dando a conocer a todo el mundo que América Latina existe y está accionando' medidas contra la crisis climática.

Un punto de vista que comparte otra joven latinoamericana, Catalina Silva, quien llama la atención sobre el hecho de que 'hoy se supone que esta COP sigue siendo latinoamericana, pero no lo parece'.

'Mucha gente no lo sabe y no hay muchos espacios para los latinoamericanos, muchos jóvenes que iban a venir no pudieron, es una pena porque vamos a tener que esperar muchos años más para poder estar al frente', lamenta la chilena.

Y es que para esta chica de 18 años, 'los ojos siguen estando en Chile', pero que esta cumbre no tuviera lugar en Santiago supone 'una gran pena porque era la tremenda oportunidad como continente para poder tener políticas reales que puedan mitigar esta crisis'.