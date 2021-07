Dos candidatos irán a segunda vuelta en los comicios de Santo Tomé y Principe

(Corrige el partido político de Guilherme Posser da Costa)

Dakar, 19 jul (EFE).- El Estado insular de Santo Tomé y Príncipe celebrará una segunda vuelta de las presidenciales después de que ninguno de los 19 candidatos haya obtenido más del 50 % de los votos necesarios en los comicios celebrados ayer en el segundo país más pequeño de África, según los resultados provisionales publicados hoy por la Comisión Nacional Electoral (CEN).

El candidato más votado, con un 39,47 % de los votos, fue Carlos Vila Nova (61 años), de Acción Democrática Independiente (ADI), el partido en la oposición pero con más escaños en la Asamblea Nacional.

El segundo más votado, con un 20,75 %, fue Guilherme Posser da Costa (68 años), del Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe / Partido Social Demócrata (MLSTP-PSD), fuerza política que, en coalición con otras tres, ostenta la mayoría parlamentaria.

Ambos aspirantes competirán en una segunda vuelta que deberá celebrarse el próximo 8 de agosto, según prevé la ley electoral del país africano, debido a no haber alcanzado ninguno de ellos más del 50 % de los sufragios.

Según informó el presidente de la CEN, Fernando Maquengo, el presidente de la Asamblea Nacional, Delfim Neves, del Partido de Convergencia Democrática (PCD), que se encontraba entre los tres favoritos, obtuvo el 16,88 % a su favor.

Más de 123.000 votantes estaban llamados este domingo a las urnas de más de 300 colegios, que abrieron de las 07.00 hora local a las 17.00 (misma GMT), en una jornada electoral que transcurrió en calma y con normalidad, a excepción del boicot contra cuatro mesas electorales a las que se impidió su apertura en tres distritos de ese país de poco más de mil kilómetros cuadrados.

Los electores debieron escoger entre dieciséis hombres y tres mujeres, una cifra récord desde la celebración de las primeras elecciones multipartidistas de 1991 y que preocupaba a observadores y analistas al considerar que podría agravar la abstención de más del 42 % de las últimas elecciones de 2016.

No obstante, según los resultados provisionales ofrecidos por la CEN, la abstención ha sido del 32,24 % en estos comicios, donde once candidatos no han logrado superar la barrera del cero por ciento.

Estas elecciones se celebran sin el presidente saliente, Evaristo Carvalho (79 años), que gobierna desde 2016 y decidió no optar a un segundo mandato, a pesar de que la Constitución se lo permite. EFE

mrgz/ie