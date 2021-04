Dos candidatos poco conocidos se presentan contra Al Asad a presidenciales

Damasco, 19 abr (EFE).- Dos aspirantes sin trayectoria política destacada han registrado este lunes sus candidaturas para las elecciones presidenciales que se celebrarán en Siria el próximo 26 de mayo, en las que se espera que salga reelegido por cuarta vez el actual mandatario, Bachar Al Asad.

El presidente del Parlamento, Hamuda al Sabag, anunció que dos personas se han inscrito ante el Tribunal Constitucional Supremo el primer día del periodo establecido para el registro de candidatos, un proceso que se prolongará hasta el próximo 28 de abril, de acuerdo con la agencia de noticias oficial SANA.

Los dos primeros han sido Abdullah Salloum Abdullah y Mohammad Firas Yasin Rajjouh, muy poco conocidos y no han ejercido anteriormente cargos de importancia en el Gobierno sirio.

Abdullah, nacido en 1956 en la provincia septentrional de Alepo y licenciado en Derecho por la Universidad de Damasco, fue viceministro de Asuntos Parlamentarios, así como diputado en dos ocasiones entre 2003 y 2007, y 2012 y 2016 por el partido Unionistas Socialistas, en el que también ocupó algún cargo de poca responsabilidad.

Por su parte, Rajjouh es un hombre de negocios nacido en Damasco en 1966 y se desconocen los detalles sobre su educación o afiliación política, al ser un desconocido para el público sirio.

La oposición en el exterior, que no puede presentarse a los comicios de acuerdo con la actual Constitución, ha llamado reiteradamente a no considerar legítima la cita, a la que no acudirán observadores internacionales y sólo pueden postularse candidatos de la oposición interna tolerada.

En los últimos comicios de 2014, cuando por primera vez en medio siglo se presentó a la carrera más de un candidato tras enmendar la Constitución a raíz de las protestas iniciadas en 2011, Al Asad arrasó con el 88,7% de los votos y se hizo con una nueva legislatura.

Bachar al Asad fue declarado presidente por el Parlamento tras un referéndum popular en el que recibió una aprobación del 97,29 % y juró el cargo el 17 de julio de 2000 después de la muerte de su padre, Hafez, el 10 de junio de ese mismo año.

La familia Al Asad ha estado en el poder medio siglo en Siria. EFE