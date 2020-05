Dos clubes holandeses piden a un juez que permita los ascensos en Holanda

David Morales Urbaneja

La Haya, 8 may (EFE).- El Cambuur y el De Graafschap, los dos clubes holandeses de segunda división que no pudieron subir esta temporada a la Eredivisie, le pidieron a un juez este viernes que suspenda la anulación de los ascensos decretada por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol.

'La decisión de la federación no es transparente, no tiene en cuenta criterios deportivos, no es objetiva y resulta desproporcionada para los demandantes. No es ni razonable ni justa, por lo que queremos que se revoque', dijo Dolf Segaar, el abogado que representó a ambos clubes.

El juicio rápido, que duró unas tres horas, tuvo lugar en Utrecht y es el último episodio de la tormenta provocada por la decisión de la federación de no permitir los ascensos y descensos, pues el Gobierno ordenó la suspensión de la Eredivisie para frenar la propagación del coronavirus.

El Cambuur y el De Graafschap argumentaron que el máximo organismo del balompié holandés se rigió por criterios deportivos, es decir la posición de los equipos en la clasificación, para designar qué equipos ocupaban los puestos de Liga de Campeones y Liga Europa para la próxima temporada.

Sin embargo, 'esa misma clasificación no se tuvo en cuenta a la hora de tomar una decisión respecto a los ascensos y los descensos', dijo Segaar.

El abogado de la federación, Harro Knijff, contestó que la asignación de puestos europeos se debió a que, de no hacerse, los clubes holandeses habrían perdido el derecho a participar en las competiciones continentales de la temporada 2020/21.

Una buena parte de la vista oral trató la polémica votación telemática celebrada el pasado 24 de abril, cuando la federación preguntó a los clubes de primera y segunda división qué debería hacerse con los cambios de categoría.

De los 34 votos registrados, hubo 16 a favor de ejecutar los ascensos y descensos según la clasificación, nueve en contra y nueve abstenciones.

A pesar del resultado, la federación interpretó que 'no había una mayoría clara' para posibilitar los ascensos y descensos, indicó Knijff.

El magistrado interrumpió la exposición del abogado en ese punto y le dijo que, según ese mismo criterio, se podría decir que 25 clubes -los 16 que votaron a favor y los nueve que se abstuvieron- estarían en contra de la decisión que finalmente tomó la federación.

El letrado respondió que el máximo organismo del balompié neerlandés interpreta que las nueve abstenciones y los nueves votos en contra suman un total de 18, dos más de los favorables a los cambios de categoría.

El abogado del Cambuur y De Graafschap discrepó y dijo que no es justo unir las abstenciones a los votos en contra. Así mismo, aseguró que dos de los clubes que se abstuvieron, el AZ Alkmaar y el Utrecht, habrían votado en contra si las reglas hubieran estado más claras.

No obstante, el representante de la federación respondió que los clubes sabían de antemano que la consulta telemática no era vinculante. 'En ningún momento se dijo: la mayoría de los votos se tomará en cuenta', dijo de forma tajante.

En el momento de la suspensión de la competición, el Cambuur y De Graafschap ocupaban los dos primeros puestos de la segunda división holandesa con 66 y 62 puntos respectivamente, lo que les daba la promoción directa a la Eredivisie, mientras que el tercero, el Volendam tenía 55 puntos.

A falta de nueve jornadas, el Gobierno paralizó el fútbol profesional hasta el 1 de septiembre, lo que supuso el final de la temporada. En un primer momento se evaluó permitir el ascenso de dos clubes y prohibir los descensos, con lo que la Eredivisie habría pasado de tener 18 equipos a 20.

Sin embargo, la federación descartó esa opción y anuló los cambios de categoría, salvando así al ADO La Haya y al RKC Waalwijk, los dos últimos de la Eredivisie.

La vista oral de este viernes generó una gran expectación mediática en las afueras del tribunal de Utrecht. La presencia de público y periodistas se limitó en el interior del juzgado, una medida para frenar los contagios por coronavirus, pero la vista oral pudo seguirse por internet a través de una emisión en directo.

Se prevé que el magistrado dé a conocer su decisión el próximo 14 de mayo. EFE