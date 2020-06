Dos cohetes lanzados de Gaza a Israel en segundo ataque de este tipo del mes

Jerusalén, 26 jun (EFE).- Dos cohetes fueron lanzados hoy desde Gaza contra Israel, un ataque que hizo sonar las alarmas antiaéreas en varias comunidades israelíes cercanas al enclave y que supone el segundo incidente de este tipo este mes.

'Se dispararon dos proyectiles desde la Franja de Gaza hacia Israel', informó el Ejército en un comunicado.

Los cohetes no causaron heridos ni daños materiales, concretó el digital Times of Israel, que especificó que ambos cayeron aparentemente en espacios abiertos y no habitados.

Se trata del segundo ataque de esta índole de este junio. El pasado día 15, milicianos palestinos lanzaron otro proyectil hacia territorio israelí que fue respondido con ataques de represalia del ejército contra posiciones militares del movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza desde que tomó su poder en 2007.

El incidente de hoy se produce a menos de cinco días de la fecha prevista para el inicio del plan de anexión israelí de partes de Cisjordania, un proceso apoyado por Estados Unidos al que los palestinos se oponen rotundamente, y que la mayoría de la comunidad internacional también rechaza por considerarlo contrario a la ley internacional.

Este polémico plan, del que aún se desconocen muchos detalles y que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quiere poner en marcha a partir del 1 de julio, podría derivar en una nueva escalada de violencia en territorio ocupado o la misma Gaza, según han alertado analistas e incluso miembros del propio aparato de seguridad israelí.

Justo ayer, las brigadas Ezedin Al Qasam, el ala militar de Hamás y principal facción armada de la Franja, advirtieron sobre ello: la anexión constituye 'una declaración de guerra contra nuestro pueblo', consideró su portavoz, Abú Obeida. EFE