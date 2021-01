Dos fotoperiodistas de Efe ganan premio latinoamericano de fotografía

Bogotá, 18 ene (EFE).- Los fotógrafos de Efe Miguel Gutiérrez y Brais Lorenzo ganaron el primer y segundo premio, respectivamente, por dos fotografías en la categoría Vida Diaria, en el concurso POY (Pictures of the Year) Latam 2021, una de las convocatorias gráficas más prestigiosas de Iberoamérica.

Ambos fotógrafos, uno en Caracas (Venezuela) y otro en Ourense (España), recogen en sus fotos galardonadas la vida cotidiana de personas que se sobreponen a la pobreza o a la amenaza de la covid-19.

La fotografía que se alzó con el primer premio de la categoría muestra a dos niños refrescándose en las calles de Caracas. El coordinador gráfico de Venezuela, Miguel Gutiérrez, se encontró con la imagen de los jóvenes bañándose en una alcantarilla cuando estaba realizando una crónica sobre el mal estado de los servicios públicos del país en noviembre de 2020.

“Estaba buscando ilustrar el problema del agua en la ciudad. Veía a gente que tenían agua al lado de una autopista. Me llamó la atención. Había siete niños, me puse a conversar, me enseñaron una iguana que tenían como mascota. Unos se fueron y los que quedaron me dijeron que iban a la alcantarilla para bañarse. Dudo que sea agua potable. No era fétida pero no era traslúcida. Hacía calor y se bañaron”, explica Gutiérrez desde Caracas.

El fotoperiodista con una larga carrera en Venezuela, donde ha sido atacado a tiros, agredido, robado a punta de pistola y retenido por la policía, advierte sobre las dificultades del ejercicio del periodismo en su país. “Hay mucho miedo, la gente tiene miedo de contar y de decir. Hay un control muy fuerte por parte de las autoridades y ellos deciden cómo y qué se puede publicar”, añade.

Para Gutiérrez, el premio es para toda la agencia y anima a participar en este tipo de convocatorias ya que “hay mucho talento en Efe y hay que enseñarlo”.

El segundo premió recayó en una fotografía de Brais Lorenzo que muestra a una anciana celebrando su 98 cumpleaños en una residencia tras haber superado la covid-19. La imagen, con mucha fuerza y sensibilidad, fue trabajada durante días.

“Tuve la suerte de ir a esa residencia de ancianos que era una de las zonas cero de la pandemia en Galicia. Me abrieron las puertas y estuve cuatro días visitando a los ancianos, viendo la increíble labor de sus trabajadores, de las personas aisladas en lo que llamaban la zona sucia. Coincidió mi estancia con el cumpleaños de Elena Pérez e hice la foto”, comenta.

Esta fotografía, que ha roto fronteras, reivindica el trabajo de los fotoperiodistas durante la era covid que han tenido que informar a pie de calle, en condiciones de pandemia con el fin de mostrar lo que estaba -y está- sucediendo.

Como Gutiérrez, Lorenzo reivindia el trabajo de Efe y considera que el premio ayuda a seguir buscando la imagen que refleje la realidad diaria. “Es motivador”, concluye

El concurso Pictures of the Year o POY, creado en 1944 por la escuela de periodismo de la Universidad de Missouri-Columbia, es el origen de los galardones POY Latam, una sección de los premios que se inauguro en 2011, que cumple este año su décimo aniversario y en el que también pueden participar trabajos de España y Portugal.