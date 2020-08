Dovizioso admite que es 'una buena victoria pero extraña, muy extraña'

Madrid, 16 ago (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) se adjudicó su primera victoria de la temporada después de anunciar que no seguirá en Ducati al final del curso y señaló que fue un triunfo 'muy extraño por muchas razones'.

'La verdad es que hacer dos carreras y conseguir una buena salida es extraño, no es fácil, pero comenzamos la segunda carrera con la energía perfecta y gestionamos muy bien todo, porque tenía algunas curvas donde tenía mejor paso, pero también hubo mucho desgaste del neumático trasero, pero estaba muy fuerte en la frenada y he sido capaz de imponer el ritmo así que me siento muy feliz', explicó el piloto italiano.

'Era muy importante para mí luchar por la victoria y al final la he conseguido, así que me siento muy feliz. Muchas gracias al equipo', destacó Dovizioso.

'Sí es verdad, ha pasado mucho tiempo desde la última victoria. La carrera de hoy me resulta muy extraña, tanto por la victoria como por todo, y en particular por la caída en la que hemos tenido que volver a salir y porque las sensaciones con la moto no eran óptimas y había dos o tres puntos donde verdaderamente me sentía muy fuerte y han sido los puntos en los que he podido hacer la diferencia. Pero sensaciones muy extrañas', recalcó un 'tocado anímicamente' Dovizioso, quien dijo que era un placer haber conseguido la victoria cincuenta de Ducati.

'Sabíamos que aquí lo podíamos hacer bien, pero teníamos muchas dudas sobre la victoria porque las sensaciones de Brno no eran buenas pero hemos conseguido salir bien y hemos encontrado una serie de cosas que nos han ayudado, no sólo porque hayamos llegado a Austria y ya está', adujo Andrea Dovizioso.

'Hemos encontrado esas sensaciones en todas las sesiones, trabajando de una determinada manera, y ha sido bonito, aunque no me he sentido igual que el año pasado o el anterior, no sé muy bien porqué, pero es verdad que esta pista ayuda a las características de nuestra moto y eso me ha permitido ganar, pero tenemos que mejorar sobre algunos aspectos principalmente pues creo que cuando lleguemos a otros circuitos será más difícil y para permanecer en la lucha tendremos que dar un paso adelante', continuó.

'El campeonato es un tanto extraño, los neumáticos hacen que sea una temporada extraña y todo puede suceder y por eso, sí, se puede pensar en el campeonato, y es normal pensar así, sinceramente todavía no estamos en la condición de decir claramente que podamos aspirar al título pues no tenemos por la mano la moto y los neumáticos y eso no nos permite pensar en controlar a nuestros adversarios más fuertes', explica Dovizioso, que recalca que 'sí, se puede pelear por el campeonato pero hay que dar un paso adelante'. EFE