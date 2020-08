Dovizioso asegura estar 'en un momento muy importante de la temporada'

Madrid, 6 ago (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), tercero en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, asegura antes del Gran Premio de la República Checa este fin de semana en el circuito de Brno, que están 'en un momento muy importante de la temporada'.

'Seguro que es importante para todo el mundo y las próximas carreras serán importantes para el campeonato pero estamos en circuitos buenos para nosotros y los resultados siempre afectan al futuro, pero sé muy bien lo que quiero y estoy centrando en las carreras', explica Dovizioso refiriéndose a su futuro inmediato, sin haber renovado todavía su contrato con Ducati.

'No puedo felicitarme demasiado por cómo piloté en Jerez, pero los puntos que nos llevamos no estuvieron mal y Brno se nos puede dar bien aunque no hemos llegado de la manera más adecuada, pero hemos analizado todo para tratar de mejorar', recuerda Dovizioso.

'Sabremos si conseguimos mejorar o no cuando nos subamos a la moto pues Brno es un circuito difícil a nivel de 'grip' y de baches, por eso tengo ganas de ver a las Yamaha aquí, para ver si son tan fuertes como en Jerez', señala el piloto de Ducati.

En cuanto a la ausencia de Marc Márquez, el piloto de Forli comenta: 'Marc ha ganado muchos títulos y ahora se ha quedado fuera para estas carreras y es cierto que se abre una oportunidad para todo el mundo, pero ya sabemos que cada temporada nos ofrece una historia diferente'.

'Las dos primeras carreras dicen que hay dos pilotos de Yamaha que van más fuertes que el resto, pero sólo hemos tenido dos carreras en Jerez, con temperatura muy alta y la temporada es larga y nos esperan circuitos diferentes. Ya veremos qué pasa', manifestó Andrea Dovizioso. EFE