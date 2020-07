Dovizioso asegura sentirse 'bastante bien' tras su operación de clavícula

Madrid, 14 jul (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) asegura sentirse 'bastante bien', después de la operación de clavícula a la que se tuvo que someter tras sufrir un accidente mientras practicaba motocross y ante el inicio del campeonato del mundo de MotoGP este fin de semana, con el Gran Premio de España en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

'Por fin ha llegado el momento que hace meses todos los pilotos estábamos esperando, el campeonato del Mundo vuelve y esto es una gran noticia para todos', señala Dovizioso en la nota de prensa del equipo Ducati.

'Después de la operación en la clavícula he trabajado muy duro para llegar lo más preparado posible a la cita de Jerez y me siento bastante bien, tengo sensaciones positivas, pero hasta que no suba a la Desmosedici no sabré exactamente en qué punto me encuentro', reconoce el piloto de Forlí.

'Nos tendremos que adaptar al calor de Jerez y a un calendario tan corto y tan intenso, será más importante que nunca ser constantes y fallar muy poco pero, en cualquier caso, volver a ver al equipo y poder competir es lo que más deseo ahora mismo', asegura Dovizioso. EFE