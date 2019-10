Dovizioso crítico con las opiniones de algunos pilotos

Phillip Island (Australia), 26 oct (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) se mostró muy crítico con el comportamiento y decisiones de algunos pilotos y aseguró que 'deberían tener un mínimo de objetividad en la Comisión de Seguridad sin pensar en sus propios intereses'.

'La Comisión de Seguridad es una gran Comisión y estoy muy satisfecho de que se haya creado pues tenemos la posibilidad de dar a los organizadores, y ellos así lo han comprendido, unas referencias importantes para tomar decisiones, pero estoy notando algo que no me está gustando y es que hay algunos pilotos que toman las decisiones en función de sus propios intereses y eso no me gusta', reconoció el piloto de Ducati.

'Creo que debieran de tomarse las decisiones con un mínimo de objetividad, al menos en lo que a la seguridad se refiere, ya que entiendo que en este aspecto se debiera dividir el resto de asuntos de los que se refieren en concreto a la seguridad', explicó.

'Una cosa es que exista la Comisión de Seguridad y otra es por qué existe la Comisión de Seguridad, y por eso creo que algunos pilotos debieran comprender mejor qué es la Comisión de Seguridad, que es sólo para la seguridad y por eso tendrían que dar un paso atrás para hablar sólo de la seguridad y no de lo que te conviene', criticó Dovizioso, que se estaba refiriendo a 'quienes han votado continuar por su propia conveniencia'.

Sobre la decisión de hacer mañana las calificaciones, el piloto de Ducati señaló: 'No es una decisión nuestra, no la hemos hablado en la Comisión de Seguridad, había quien prefería hacerlo y quien no, siempre por su propia conveniencia, pero quien toma estas decisiones es Dirección de Carrera'.

'En mi caso creo que era mejor no hacerla, aunque no he dicho nada pues no es cuestión de lo que me interesa a mí y no es de nuestra competencia, quien decide es el que toma la mejor decisión posible y mañana nosotros tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para estar preparados para la carrera', dijo el italiano. EFE