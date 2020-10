Dovizioso, enfadado por 'un fin de semana muy difícil'

Madrid, 17 oct (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) se mostró enfadado con el desarrollo del Gran Premio de Aragón de MotoGP porque, afirmó, 'está siendo un fin de semana muy difícil por las condiciones, el frío, los neumáticos'.

'Hemos mantenido la calma y hemos trabajado muy bien por la tarde y mostrar un muy buen ritmo con el neumático medio por lo que iba a la clasificación oficial con buenas sensaciones y he hecho una vuelta buena', dijo el piloto italiano.

'Quería estar en las dos primeras líneas, pero no hemos podido y estaba decepcionado porque creo que Danilo no tenía la velocidad y ha hecho la vuelta tres veces detrás de mí y creo que con la relación que tenemos y siendo yo el único piloto Ducati con opciones al título, no ha sido un movimiento inteligente', criticó.

'Si no hubiese ido detrás de mí no habría sido tan rápido porque no tenía la velocidad y si ganas una décima porque me sigues tres veces quiere decir que quieres estar en la Q2 gracias a mi velocidad. No pido ayuda, tenemos muy buena relación, he hecho lo que he hecho por él, y no ha sido un movimiento inteligente', añadió.

Dovizioso aclaró sobre esa situación: 'No habíamos decidido nada, no habíamos hablado. Ha sido casualidad. He salido, he ralentizado, él también, me ha seguido, y una vez puede ser normal, pero en la segunda salida ha pasado lo mismo'.

'No tenemos que ponernos de acuerdo, sólo hay que pensar de manera inteligente y yo he hecho mi vuelta y tú tienes que hacer la tuya, pero no contra mí, no hacer tu vuelta con mi velocidad., eso es una estupidez cuando estamos peleando por un campeonato', insistió.

'No quiero que se me entienda mal. No pido ayuda a nadie, no estoy en esta situación, sólo digo que Danilo, con la relación que tenemos, y con la ayuda que le he dado, habría sido más inteligente que hubiese hecho otro movimiento y creo que es una persona suficientemente lista si le comparo con otros pilotos, pero no ha sido así hoy', continuó el piloto italiano de Ducati.

'Es complicado ver una estrategia en MotoGP a falta de cinco carreras, así que no estoy decepcionado por eso pero claro que se puede hacer algo mejor de lo que hemos hecho, aunque estamos fallando en la velocidad, no en la estrategia. Lo que ha pasado hoy no es una cuestión de Ducati', señaló Dovizioso. EFE