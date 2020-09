Dovizioso no ve un problema especial en disputar tantas carreras seguidas

Madrid, 10 sep (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) reconoció que no ve ningún problema en disputar tres grandes premios seguidos puesto que 'no es un gran problema, cuatro días de descanso entre carreras es suficiente para recuperarte y estar preparado para la siguiente cita'.

'Todo el mundo está trabajando para buscar esa regularidad pero es difícil, ahora tenemos un nuevo asfalto y eso va a generar una situación completamente diferente con los neumáticos, así que habrá que ver cómo será, pero en cualquier caso seguramente será mejor para nosotros ya que el año pasado tuvimos muchas dificultades desde la primera vuelta y en los test nos dimos cuentas de que nos faltaba velocidad, que nuestra velocidad era muy baja', explica Dovizioso sobre las condiciones del nuevo asfalto de Misano Adriático.

'Espero ser más competitivo, pero este año estamos viendo que el panorama cambia mucho de carrera a carrera, así que tengo ganas de ver que pasa en los primeros entrenamientos libres con esas condiciones', recalca el piloto italiano.

Una vez más su situación para el futuro es otra de las cuestiones a tratar, aunque el piloto de Forli no quiere entrar en ello y asegura no tener 'nada tangible sobre la mesa, no hay novedades'.

'Hay que esperar, no tengo por qué tomar una decisión ahora mismo, estoy centrado en esta temporada y ya veremos que es lo que sucede', asegura Dovizioso.

Insistiendo en el asunto y ante la posibilidad de formar equipo con Marc Márquez y Pol Espargaró, el piloto italiano comenta que 'para el año que viene ya veremos yo adopté una decisión por razones muy claras y sé muy bien qué es lo que necesito para ser competitivo en esta categoría. Ya veremos cuando tenga algo sobre la mesa, pero no quiero correr por correr'.

'Me siento muy abierto para el futuro y como ya he dicho no tengo nada claro en este momento. Probablemente en el próximo mes saldrá algo y entonces ya veremos y decidiré, pero tengo que tenerlo muy claro', afirmó sin dudar el piloto italiano.

Sobre las normativa de pisar la zona verde y las sanciones en carrera, Andrea Dovizioso reconoció que 'cambiar los tipos de asfalto no creo que sea la solución, es mejor intentar tener el mismo agarre que ahora, en mi opinión a mí me gustaría cambiar las normas sobre aquello que se refiere a cambiar esa regla en lo que se refiere al comportamiento de los pilotos, y lo importante es cambiar el enfoque de los pilotos con estas normas'.

Dovizioso quiso restar importancia a las declaraciones de algunos pilotos sobre el rendimiento en el nuevo asfalto pues 'los comentarios difieren, la moto también difiere y he hablado con Dani -Pedrosa-, pero no sé si las quejas son por su estilo de pilotaje o por la moto, pero Michele -Pirro- no se quejaba tanto, no sé si es la moto o los neumáticos, es difícil de entender'.

'Mañana descubriré más y será importante ver el comportamiento en la parte rápida del circuito para ver si se mueve la moto o no, porque no es el mejor lugar para poder controlar la moto ya que las curvas rápidas y las de derechas dan un poco de miedo', reconoció Dovizioso. EFE