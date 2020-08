Dovizioso sólo confirma que ha tomado 'la decisión que debía tomar'

Madrid, 15 ago (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) anunció este sábado su decisión de dejar Ducati al final de la temporada y pidió que se respetase su decisión ya que no era el 'momento de hablar' para aclarar que tomaba esta decisión 'porque creo que debía ser así'.

'Al final nos tenemos que concentrar con los resultados de la temporada pues se habla mucho del mercado pero luego hay que llevar a casa los resultados', explica Dovizioso, quien parece querer huir de su decisión al señalar que 'este es un circuito favorable para nosotros, hemos hecho un buen trabajo y mañana intentaremos llevar el máximo de puntos posibles a casa. No será fácil pero lo intentaremos'.

Dovizioso reconoce que decisión llega de una 'situación que siempre he tenido en la cabeza. Son ocho años con Ducati y son muchas cosas buenas las que han sucedido, pero continuamente pasan cosas y poco a poco he decidido adoptar la decisión, aunque repito que este no es el momento de hablar de ello, no quiero o no puedo', resalta el piloto italiano.

Dovizioso esquivó como pudo todas las preguntas al respecto y destacó: 'Me disgusta no poder ser más claro en mi respuesta, pero insisto en que éste no es el momento, sé lo que quiero, quiero correr y no es una retirada, pero las decisiones se toman en función de una serie de situaciones y en el momento actual es esta, y por ahora nos vamos a concentrar en la carrera'.

El piloto italiano dijo haber adoptado la decisión sin tener ningún plan B pues 'la decisión se ha tomado independientemente de las opciones que hay en este momento, se ha tomado la que creo es la mejor decisión para mí, y esta es la mejor, la más justa, luego ya veremos qué otras situaciones se crean, si son interesantes, pero esta decisión no está tomada en función de un plan B que en este momento no hay, pero el motociclismo es muy particular y nunca se sabe lo que puede pasar'

El piloto de Ducati insistió en que no era el momento para hablar pero también que 'cuando se pueda hablar de esto, hablaremos'.

A determinadas preguntas sobre el hecho de si el confinamiento ha podido tener algún tipo de influencia en su situación, Andrea Dovizioso reconoció que 'seguramente estar en casa más de dos meses pueda haber hecho pensar muchas cosas, en ciertos detalles de la vida, pero no ha condicionado nada en esta situación'.

Sin un momento de crítica Dovizioso recordó que 'hemos vivido momentos fantásticos y hay que guardar con cariño todo lo que se ha hecho y lo que hemos peleado. He encontrado muchas personas estupendas y he tenido una gran relación, muy positiva, y todavía no se ha terminado la temporada, pero sobre la decisión no es el momento de hablar'.

Dovizioso recalcó que 'la decisión no está relacionada con mi futuro, se ha tomado porque se tenía que tomar, y cuando estás en una situación en la que crees que tienes que ir adelante se va, aunque la temporada está aún muy abierta y debo preocuparme de otras cosas, pero sinceramente no tengo ningún plan B'.

'En el motociclismo las cosas cambian rápidamente y no sé lo que hay previsto para mí en el futuro, sólo espero poder luchar por el campeonato esta temporada y esperar por si vienen propuestas interesantes, pero habiendo hecho los resultados que he hecho en los últimos años, sé de que quiero vivir y lo que quiero, y ya veremos si hay cosas interesantes en el futuro', continuó Dovizioso, quien aclaró a preguntas de los periodistas que 'el futuro de Ducati lo decide Gigi -por Luigi Dall'Igna- pero el mío lo decido yo'. EFE