'Dovizioso tiene que tomar las riendas del campeonato', dice Crivillé

Madrid, 16 sep (EFE).- El español Alex Crivillé, campeón del mundo de 125 c.c. y de 500 c.c., asegura en una entrevista de AMV que 'Andrea Dovizioso no está haciendo una gran temporada, pero lo que tiene que hacer ahora es tomar las riendas del campeonato'.

'La verdad es que esperaba un poco más de él', explica Alex Crivillé, que señala que 'lo que sí está haciendo es ser regular y eso ha hecho que, a día de hoy, se encuentre líder del campeonato del mundo, pero tiene intentar aprovechar esta oportunidad y tomar las riendas del campeonato'.

Crivillé, embajador de AMV confirma que 'está siendo un campeonato muy irregular ya que no hay un líder sólido y esto hace que el campeonato prácticamente este abierto''. ¿Por qué? La verdad, es que no lo sé, quizás no hay un líder sólido por la presión, porque el campeonato ha empezado muy tarde o por entrenar poco'.

'Está siendo una temporada muy irregular por parte de todos pero yo lo achacaría un poco a que ha empezado muy tarde y todos se marcaron como objetivo intentar ir al sprint y algunos pilotos lo han hecho mejor, han sido regulares y han puntuado en todas las carreras; ese es el caso de Andrea Dovizioso, pero queda mucho, ocho carreras, y se trata de ser regular y sumar el máximo de puntos posibles', manifiesta el primer campeón del mundo español de la categoría reina del motociclismo.

Al referirse a Valentino Rossi recuerda que 'estuvo a punto de conseguir esos doscientos podios en la categoría reina y hasta la última vuelta estuvo peleando y se merecía estar en el podio, pero la acción de Joan Mir fue muy valiente en la curva rápida y lo pasó por dentro para robarle el podio'.

Alex Crivillé destacó el gran trabajo que ha hecho en el motociclismo mundial 'no sólo por ser una estrella sino por su pilotaje y ha formado la 'VR46 Riders Academy' en Tavullia y yo creo que todos los pilotos del campeonato del mundo han pasado por su rancho, entrenan a diario para aprender a derrapar y mejorar la técnica'.

'Incluso él, haciendo un comentario divertido ha dicho 'Maldita Academy'', en clara referencia a que allí 'se han formado Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia, los pilotos que acabaron en el podio en Misano'. EFE