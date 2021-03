Dragan Stojkovic será el nuevo seleccionador de Serbia hasta 2024

Belgrado, 24 feb (EFE).- El antiguo centrocampista internacional serbio Dragan Stojkovic ha sido nombrado este miércoles nuevo seleccionador de Serbia por tres años, hasta el final de la clasificación para la Eurocopa de 2024 en Alemania, informó la Federación del Fútbol Serbia (FSS).

El nuevo técnico tendrá como su primera tarea la clasificación para el Mundial de 2022 en Catar y ya a finales de mes le esperan los partidos contra Irlanda (el día 24), Portugal (27) y Azerbaiyán (30). En el grupo A están también Luxemburgo y Catar.

'Estoy muy feliz y muy orgulloso. No hay mayor honor que ser seleccionador de su país. No he podido desearme un mejor regalo por mi cumpleaños', dijo Stojkovic, apodado Piksi, que hoy cumple 56 años.

El nuevo técnico señaló en la web de la FSS que es consciente de la responsabilidad que asume, pero que confía en su capacidad y la de sus colaboradores, así como 'en el enorme potencial que tiene la selección'.

'Muy pronto comienzan las clasificaciones para el Mundial. Nos preparamos ya, analizamos a los rivales de los que los primeros dos son extremadamente difíciles (Irlanda y Portugal) y son nuestros principales contrincantes para los primeros dos puestos del grupo', dijo.

Pidió a los jugadores confianza, optimismo y 'morir' por la camiseta del país porque 'no hay otra manera de lograr éxito'.

La selección serbia no ha logrado clasificarse para un campeonato europeo en las últimas dos décadas, y desde 2006 sólo en dos ocasiones se clasificó para el Mundial, con Radomir Antic y con Slavoljub Muslin como seleccionadores.

En Serbia hay grandes expectativas con Stojkovic por su carisma y el respeto que tiene en el mundo futbolístico.

Sustituye en el cargo a Ljubisa Tumbakovic, quien dimitió en diciembre pasado después de fracasar en clasificar al combinado serbio para la Eurocopa 2020, que se jugará finalmente este año.

Fue a finales de los ochenta y en la siguiente década uno de los mejores futbolistas de Serbia y Yugoslavia, capitán de la selección y del Estrella Roja de Belgrado, con el que ganó varios campeonatos y copas nacionales.

Como jugador, debutó en el Radnicki de Nis a los 16 años de edad, luego actuó en el Estrella Roja, en el Olympique de Marsella francés y el japonés Nagoya, donde se retiró del fútbol profesional en 2001.

Con la selección yugoslava jugó en 84 partidos y marcó 15 tantos, y en el Mundial de 1990 en Italia marcó dos goles contra España en los octavos de final.

Fue entrenador del Nagoya y del Guangzhou chino.

Stojkovic fue presidente de la Federación del Fútbol serbia de 2001 a 2005, en sustitución del legendario Miljan Miljanic, y durante dos temporadas presidente del Estrella Roja. EFE