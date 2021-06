Drama de Eriksen protagoniza 'peores minutos' en la historia del fútbol danés

Copenhague, 13 jun (EFE).- El dramático partido disputado anoche en el Parken de Copenhague, que acabó en derrota local tras estar suspendido hora y media por el colapso de Christian Eriksen, es para la prensa danesa el episodio más negro en la historia de su fútbol.

Las fotos de los compañeros de la estrella danesa rodeando al jugador mientras recibe masaje cardíaco tirado sobre el césped llenan las portadas hoy de los periódicos de su país, que resaltan el drama vivido en el debut de Dinamarca contra Finlandia en la Eurocopa, otorgando un lugar secundario al resultado (0-1).

'De repente se hizo el silencio en Parken' titula 'Politiken', el principal diario danés, resaltando que la fiesta futbolística del año, la primera vez que Dinamarca acogía una fase final (compartida con diez sedes más en este caso), se convirtió en algo 'indiferente' cuando Eriksen se desvaneció en el campo.

El tabloide 'Ekstra Bladet' sostiene que el jugador del Inter de Milan 'engañó' a la muerte, mientras que Jyllands-Posten señala que se hizo 'un círculo' en torno a Eriksen con una foto de varios jugadores llorando y con el rostro desencajado.

'Me importa un comino el resultado contra Finlandia. No significa nada. Lo más importante para Dinamarca y el fútbol es que Christian esté bien. La vida dio un vuelco en un momento en uno de los peores días de mi vida', escribe en su columna diaria para la Eurocopa en el tabloide danés 'BT' el exseleccionador danés Åge Hareide.

El noruego Hareide, de 67 años, fue el predecesor de Kasper Hjulmand en el cargo, el hombre que sentó las bases de la actual selección danesa, la clasificó para el pasado Mundial y para esta Eurocopa, y que le sacó el mejor rendimiento a Eriksen.

Hareide, ahora técnico del Rosenborg, ejerce también de comentarista del Mundial para la televisión pública noruega NRK. En medio de la retransmisión, el veterano técnico abandonó el plató y se fue a su casa emocionado, incapaz de seguir.

'Si Christian está bien, sé que querrá que sigan jugando la Eurocopa. El fútbol es su alma. No sabemos mucho aún, pero sé que volverán. Tan bien conozco a los chicos daneses', escribe Hareide.

Otro noruego ligado al fútbol danés, Ståle Solbakken, entrenador durante una década del Copenhague y ahora seleccionador de su país, vivió un episodio parecido hace veinte años. Colapsó en un entrenamiento por un paro cardíaco y estuvo sin vida durante unos minutos, pero fue reanimado.

'Me di cuenta enseguida de que era algo grave', declaró al canal noruego TV2. Tras ese episodio, Solbakken, que entonces tenía 33 años, dejó el fútbol profesional.

Solbakken, que elogió la actuación de los compañeros de Eriksen y de los médicos, especuló con que el jugador estará planteándose ahora 'muchas preguntas terribles' sobre 'qué puedo y qué no puedo hacer y sobre su carrera futbolística'.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Hjulmand reveló que la UEFA les presentó dos opciones: acabar el partido ayer o reanudarlo hoy al mediodía. Los jugadores, tras hablar con Eriksen y asegurarse de que estaba bien, eligieron la primera. Querían 'pasar cuanto antes el mal trago', admitió el seleccionador.

'Les dieron una elección que no es ninguna elección. O jugáis ahora o lo hacéis mañana a las 12.00. Con perdón, pero a mí no me parece que eso sea una elección', criticó Michael Laudrup en los micrófonos de TV3, canal para el que comenta el Mundial.

La leyenda danesa señaló que en un caso así, los jugadores están dominados por los sentimientos y no tiene capacidad para tomar decisiones de ese tipo. 'Tiene que haber alguien que diga: ahora hacemos esto y ahora nos plantamos', afirmó. EFE