Dublín cree que el plan de Johnson 'no es congruente' con los acuerdos de paz

Londres, 3 oct (EFE).- El viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, afirmó hoy que la propuesta presentada por el Gobierno británico para evitar tras es 'brexit' una frontera física en la isla de Irlanda 'no es congruente' con el Acuerdo del Viernes Santo, que puso fin a años de conflicto armado en la región.

En una comparecencia ante el Parlamento irlandés, Coveney señaló que el plan presentado por el primer ministro británico, Boris Johnson, para lograr un pacto con la Unión Europea no puede recibir el respaldo del Ejecutivo irlandés 'como parte de un acuerdo final'.

'No podemos apoyar ninguna propuesta que sugiera que un partido o una minoría en Irlanda del Norte podría tomar la decisión de la mayoría en términos de cómo se implementarían estas propuestas en el futuro', afirmó.

Coveney se refirió así a que el plan presentado por Londres plantea que la Asamblea autonómica norirlandesa, que es de poder compartido entre unionistas y republicanos y está suspendida desde 2017, tenga competencias para decidir si la provincia adopta o no el régimen regulatorio alineado con el mercado único.

La propuesta contempla que, en ausencia de un pacto comercial bilateral al final del periodo de transición posterior a la salida, Irlanda del Norte mantenga las normas del mercado único para bienes, preservando así la fluidez de las transacciones con Irlanda.

De este modo, todo el Reino Unido abandonaría la unión aduanera, lo que crearía la necesidad de imponer algún tipo de control aduanero entre Irlanda del Norte y su vecina del sur y entre la provincia británica y Gran Bretaña, que tendría un régimen regulatorio distinto.

Para el viceprimer ministro, la idea de que Irlanda del Norte opere bajo un régimen aduanero diferente al de Irlanda presenta problemas 'legales y técnicos'.

Destacó, no obstante, que, aunque la medida tal y como se ha planteado no es aceptable, espera que sirva de 'punto de partida' hacia un 'terreno común' que permita alcanzar a las partes un acuerdo y evitar así que el Reino Unido abandone el club comunitario el próximo 31 de octubre de forma no negociada. EFE