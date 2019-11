Duda Beat: Cantar el dolor 'es un acto político y de coraje'

Luís Lima

Madrid, 5 nov (EFE).- Hablar del dolor de forma poética en un momento marcado por discursos de odio y polarización política es un acto de coraje, defiende la cantautora Duda Beat, que, tras recorrer importantes festivales de Brasil y ser reconocida como artista revelación, actuará este miércoles en España por primera vez.

'Hacer todo sobre política en Brasil es difícil actualmente, principalmente por el actual contexto de censura. Pero hablar del dolor también es un acto político y de coraje. Eso despierta la empatía de las personas, porque todos sufrimos', dijo en una entrevista con Efe este martes la cantautora, que actúa mañana miércoles en Madrid de la mano de SON Estrella Galicia.

REINA DEL 'SUFRIMIENTO POP'

Originaria de la ciudad de Recife (nordeste de Brasil), capital del estado de Pernambuco, Duda reside actualmente en Río de Janeiro. Tras el lanzamiento de su primer y único álbum, 'Sinto Muito' (2018), pasó a ser reconocida como 'la reina del sufrimiento pop', ya que transformó sus desilusiones amorosas en su materia prima creativa.

'Me gusta la referencia de 'reina del sufrimiento pop' que me regalaron', admite. 'Es pop porque mi música es diversa, con influencias del reggae, del trap, y de la música latina, por ejemplo. (...) Puedo hablar del amor en distintos géneros musicales. Esa es mi unidad. Eso lo que me define', defendió.

En su estreno en Europa, Duda se presentó en tres ciudades de Portugal y, después de Madrid, hará un último concierto en Berlín, el próximo sábado. Además de las canciones de su disco, también cantará colaboraciones recientes que hizo con cantantes brasileños, como Gaby Amarantos y Tiago Iorc.

'Es muy increíble cruzar un océano y darse cuenta de que hay mucha gente que me escucha (...) y también canta todas las canciones', dijo la ganadora de los últimos premios de cantante revelación de la cadena televisiva musical Multishow y de la Asociación Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Entre sus inspiraciones internacionales, destaca a los estadounidenses Kendrick Lamar y Lizzo, además del británico George Michael. Entre las referencias sonoras brasileñas menciona a Djavan, que se presenta en Madrid el próximo día 13, Ivete Sangalo y Caetano Veloso.

Tras diez años sufriendo con relaciones consideradas 'tóxicas', Duda dijo que ahora está enamorada de un novio que trabaja con ella y que prepara un nuevo álbum para la mitad del próximo año con canciones de amor 'sano', pero sin abandonar el sufrimiento.

'No voy a dejar de hablar del dolor, porque pasé mucho tiempo de mi vida sufriendo y todavía hay mucha historia que compartir', explicó.

POLÍTICA Y EMPODERAMIENTO FEMENINO

Graduada en Ciencias Políticas, resaltó que los contenidos de algunas de sus canciones son políticos no solo por tratar del dolor, sino también por hablar del empoderamiento femenino, como en 'Bolo de rolo', que cuenta la decisión de una mujer de buscar la felicidad en sí misma y no en otras personas.

Para el futuro, la artista admitió que su 'gran deseo' es producir canciones en español para ampliar su público más allá de las fronteras de Brasil, aunque para ello todavía quiere dedicarse a aprender mejor la lengua.

'Hacer la composición es fácil. Puedo contratar a alguien para traducirla. Pero creo que necesito profundizar en la lengua antes de lanzarme en el mercado', dijo, y citó a la cantante Anitta como un ejemplo de éxito en la administración de su carrera internacional. EFE