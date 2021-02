Dudamel busca inspiración con Katy Perry, Natalie Portman y Carlos Vives

Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Gustavo Dudamel presenta la noche de este sábado 'Icons on Inspiration', un evento virtual de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) en el que el director de orquesta venezolano dialoga con estrellas como Katy Perry, Natalie Portman, Carlos Vives, Julie Andrews y Common sobre los asuntos que los motivan tanto en la vida como en el arte.

'La inspiración es una parte importante en todas nuestras vidas', dice Dudamel en este especial al que tuvo acceso Efe antes de su estreno a las 18.00 horas de Los Ángeles (02.00 GMT del domingo).

'Es la fuerza estimulante que nos da nuestras mejores ideas, que nos motiva a actuar y que nos mueve a crear algo maravilloso', añade.

'Icons on Inspiration' alterna las interpretaciones de varias piezas a cargo de LA Phil, con Dudamel a la batuta, con diálogos en los que el maestro conversa con diferentes estrellas sobre el significado de la inspiración.

Estas figuras se encargaron de elegir, asimismo, el programa musical del especial online.

Así, LA Phil interpreta en este evento 'Starbust', de Jessie Montgomery; 'Martin Luther King' ('Three Black Kings'), de Duke Ellington, y un par de fragmentos de la 'Cuarta Sinfonía', de Piotr Ilich Chaikovski, y de 'El pájaro de fuego', de Igor Stravinsky.

El 'Danzón número 2', de Arturo Márquez (con la pianista Yuja Wang); la 'Fuga con pajarillo', de Aldemaro Romero (junto a algunos miembros de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles YOLA), y 'Das himmlische Leben' de la 'Cuarta Sinfonía', de Gustav Mahler (con la soprano Liv Redpath como invitada), completan la propuesta de 'Icons on Inspiration'.

'Todo nuestro programa de hoy trata sobre la inspiración', dice Dudamel en otro momento de 'Icons on Inspiration'.

'Espero que escuchando a estos increíbles artistas hablando de sus pasiones musicales los inspire a ustedes a pensar en lo que significa la música en sus vidas. A lo largo del último año, la importancia de la música solo ha crecido. Tiene el poder de sanar nuestras almas y también el alma de nuestra comunidad', agrega.

El programa musical se grabó con distanciamiento y mascarillas en un vacío Hollywood Bowl, el legendario teatro al aire libre de Los Ángeles que es el hogar de LA Phil durante la temporada veraniega.

'Icons on Inspiration' se podrá ver gratis desde este sábado en la web de LA Phil, donde permanecerá disponible hasta el 6 de marzo.

Dudamel, que está al frente de LA Phil desde 2009, ha intentado mantener en lo posible la actividad de la orquesta de la ciudad californiana pese a que la pandemia ha obligado a cancelar todos los conciertos.

Así, en las primeras semanas de la crisis del coronavirus se asomó a la radio con el programa 'En casa con Gustavo', en el que compartió con el público y comentó algunas de sus obras musicales favoritas.

Otro ejemplo fue 'Love in the Time of COVID', otra actuación especial de LA Phil inspirada parcialmente en el poeta Pablo Neruda y en donde Dudamel unió fuerzas con su esposa, la actriz española María Valverde. EFE