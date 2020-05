Dudley dice que es idea equivocada que los jugadores no salgan de la burbuja

Los Ángeles (EE.UU.), 20 may (EFE).- El escolta-alero Jared Dudley, de los Lakers de Los Ángeles, calificó este miércoles de 'idea errónea' que la NBA reanudaría la temporada en una especie de 'burbuja' que esté tan estrechamente monitoreada que los jugadores no podrán salir de las instalaciones hasta que todos los partidos hayan terminado.

En tono sarcástico, Dudley comentó que la situación sería como si dijeran a los jugadores 'te permitimos salir'.

Dudley habló con periodistas en una videoconferencia y citó conversaciones que tuvo con el comisionado de la NBA, Adam Silver, y con la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, Michele Roberts.

'Ahora te vamos a dar el margen de maniobra de irte, pero si vuelves con coronavirus, no puedes jugar', comentó.

Con la suspensión de la liga desde el 11 de marzo para evitar que se esparza aún más la pandemia del coronavirus, la NBA está considerando un formato de dos sitios para volver a jugar en Walt Disney World en Orlando, Florida y en Las Vegas, según varias fuentes.

Dudley señaló que habrá pruebas rigurosas dentro de la 'burbuja', que Silver ha comparado con un entorno de 'campus', que tengan todo tipo de actividades y donde los jugadores pasarán su tiempo, incluidos hoteles, gimnasios y comedores.

El jugador reserva de los Lakers dice que cree que algunos profesionales no podrán resistirse a expandir las comodidades que la liga ofrece y harán salidas para visitar personas o entretenerse.

Sería 'algo egoísta', explicó Dudley, que un jugador lo haga. Ese es el caso no solo porque podría poner a otros en riesgo, aunque si un jugador contrajera el coronavirus dentro o fuera de la burbuja, Dudley cree que las pruebas frecuentes lo mostrarían con bastante rapidez, sino también porque lo eliminaría de ser capaz de competir con su equipo durante dos semanas mientras se pone en cuarentena.

'Eso indica que habría una presión adicional para no irse potencialmente para que no se contraiga el coronavirus', dijo Dudley.

Con la liga tratando de encajar en una lista completa de playoffs en un período de tiempo limitado, faltar dos semanas podría significar perder una parte significativa de la postemporada.

Como un equipo de Los Ángeles que depende de sus dos estrellas, el alero LeBron James y el pívot Anthony Davis, los Lakers, comentó Dudley, no dejarán a sus All-Stars fuera de su vista, incluso si técnicamente lo permite la NBA.

'Bron, AD y todos los mejores tipos que tenemos, los envolveremos en una burbuja y no los dejaremos ir a ninguna parte', bromeó Dudley.

'Tendrás que ser una regla de equipo. Ahora, no será una liga, una regla de la NBA, pero querrás decir: 'Escuchen, muchachos, hemos llegado demasiado lejos. Vamos a poner a nuestra familia en espera''.

Dudley asegura que todos los jugadores le deben no sólo a su equipo sino también a la liga en general hacer todo lo posible para reducir el riesgo.

'Ahí es donde nos corresponde la responsabilidad', analizó Dudley, quien agregó que 'a veces está fuera de nuestro reino, en el sentido de 'Hey, tenemos que quedarnos dentro de la burbuja. Hagamos esto. Tenemos que permanecer aislados. Va a ser difícil durante dos meses, pero es algo que tenemos que sacrificar'.

Dudley agregó que 'no hacerlo, podría llevar a un escenario en el que un jugador estrella contraiga el virus, y su equipo sea eliminado mientras se ve obligado a ponerlo en cuarentena, lo que comprometería la validez de cualquier campeón que finalmente sea coronado'.

El veterano jugador insistió que nadie saldría ganador con este tipo de acciones y situaciones que se pudiesen dar.

'Si no tienes eso, sería un fastidio no sólo para los equipos sino también para los aficionados de Kawhi (Leonard), el griego Giannis (Antetokounmpo), LeBron y AD', subrayó Dudley, y agregó que 'Y si no pueden jugar en la postemporada, será una mancha real'.EFE