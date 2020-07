Duisburgo recuerda a las víctimas de la Loveparade diez años depués

Berlín, 24 jul (EFE).- La ciudad de Duisburgo, en el oeste de Alemania, recordó este viernes a las 21 víctimas de la tragedia de la Loveparade cuando se cumplen diez años del accidente en el multitudinario festival y pocos meses después de que el juicio contra tres acusados se cerrara sin sentencia.

La conmemoración oficial se celebró de forma modesta y en formato muy reducido, debido a las restricciones relacionadas con el coronavirus, que impidieron las aglomeraciones así como el viaje de familiares procedentes de China y Australia, entre otros países.

'En los aniversarios anteriores expresábamos la esperanza de que el proceso judicial por fin aportase justicia a las familias. No sentimos que haya habido justicia, pero al menos el juicio ha traído esclarecimiento,' declaró al inicio del acto Jürgen Widera, el presidente de la Fundación 24.7.2010.

El pasado 4 de mayo, la Audiencia Provincial de Duisburgo anunció la suspensión del proceso tras 184 sesiones al considerar que no había 'indicios concretos' de que los tres acusados hubieran actuado de forma deliberada, puesto que el accidente había sido una suma de múltiples causas.

La fiscalía, por su parte, también era partidaria de la suspensión del proceso, puesto que, a pesar de quedar probados errores de gestión por parte de los organizadores del festival, el informe técnico apuntaba a un cúmulo de circunstancias que causaron una tragedia difícilmente previsible.

El alcalde de Duisburgo Sören Link manifestó en este sentido, durante la ceremonia de conmemoración, que comprendía la 'decepción y la incomprensión' que la noticia de la suspensión había causado a las familias de las víctimas.

'La decisión del tribunal no fue fácil, aunque yo también hubiera deseado un fin de proceso que no dejara preguntas abiertas', afirmó Link, señalando que, aunque sea inevitable seguir intentando entender 'quién es el responsable', es preciso aceptar que no va a haber respuesta a todas las preguntas.

En vísperas del aniversario, en la noche del jueves, se celebró una misa en memoria de los fallecidos, que fue seguida por un acto en el que cientos de velas encendidas fueron depositadas en el lugar donde ocurrió el accidente

21 jóvenes -entre ellos dos españolas- murieron y más de 500 resultaron heridos al producirse una avalancha humana en el túnel de acceso al recinto al aire libre donde se celebraba el multitudinario festival de música tecno. EFE