Duplantis baja el listón y gana en Karlstad con 5,72

Redacción deportes, 8 jul (EFE).- El sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial de pértiga, ganó el mitin de Karlstad (Suecia) con un salto de 5,72 metros, un registro muy por debajo de la mejor marca mundial del año (5,94) que consiguió en el estadio Ullevi de Gotemburgo el pasado sábado.

La lluvia interrumpió la posible progresión hacia una marca más ambiciosa justo cuando Duplantis superó a todos sus rivales en su última oportunidad al pasar por encima del listón situado a 5,72 metros.

Su salto fue el último del certamen. Con todos sus rivales eliminados, alcanzó el mejor registro del día en el último instante, minutos antes del chaparrón que dio por concluida la prueba.

Duplantis tuvo muchos problemas para seguir el ritmo de sus contrincantes. Sobre todo del belga Ben Broeders y del polaco Piotr Lisek. El atleta sueco estuvo a punto de caer eliminado a las primeras de cambio y necesito tres intentos para superar la barrera de los 5,52 metros.

Sus siguientes dos saltos, sobre 5,72, cuando Broeders y Lisek estaban eliminados tras fallar en los 5,62 metros, fueron nulos. Sin embargo, sobre la bocina, en la última oportunidad, consiguió llevarse el mitin con un último intento que le condujo hacia la victoria justo antes de la lluvia.

'Fue duro con este clima, el tiempo no fue el ideal, fue un poco duro. Estoy agradecido, he podido con la lluvia. Me habría encantado saltar más, pero no era posible con estas condiciones', dijo Duplantis tras la prueba.

El pertiguista sueco tiene el récord mundial con una marca de 6,18 conseguida en febrero pasado en Glasgow. EFE