Duplantis, Lavillenie y Kendricks competirán a distancia desde sus jardines

Madrid, 1 may (EFE).- El sueco Armand Duplantis, el francés Renaud Lavillenie y el estadounidense Sam Kendricks participarán el próximo domingo en una competición de salto con pértiga desde sus propios jardines.

Duplantis, gran sensación del atletismo universal en los últimos tiempos al batir varias veces a principios de año el récord mundial que ostentaba Lavillenie y dejarlo en 6,18, el saltador galo, campeón olímpico en Londres 2012 y plata en Río 2016, entre otros logros, y el norteamericano, bicampeón mundial en Londres y Doha y bronce en los últimos Juegos, se retarán a distancia.

El encuentro tendrá lugar este domingo a partir de las 17.00 y los escenarios serán los jardines de Duplantis en Lafayette (Louisiana), de Lavillenie en Clermont-Ferrand y de Kendricks en Oxford (Mississippi).

Al no poder haber jueces en esta ocasión no ganará quien salte más alto, sino quien logre superar los 5,00 metros más veces en treinta minutos.

'Estoy ansioso de poder competir de nuevo, especialmente contra Sam y Renaud', dijo Duplantis. 'Como no se sabe qué otras competiciones vamos a tener todos juntos, vamos a disfrutar de esto y a pasarlo bien. Además, ganar esto es crucial porque no me gusta mucho perder contra ellos'.

Lavillenie indicó que 'es una magnífica oportunidad para ver a los mejores saltadores en un nuevo formato de competición mostrando su amor por su deporte con una competición cuando la mayoría de los otros deportes están parados. Y como estamos todos en casa, no tenemos excusas para perdernos esta competición internacional en casa'.

Kendricks, por su parte, afirmó que 'como es un sistema único de competición' todos aprenderán 'sobre la marcha'. 'No importa cuán precisos y exactos seamos, creo que el desafío es que no sabemos lo que se necesitará para ganar, así que será difícil medir nuestro esfuerzo', añadió.

La competición, que la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) podría repetir en un futuro, se podrá seguir por los medios de este organismo. EFE