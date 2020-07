Duplantis salta 5,94 en Gotemburgo, mejor marca mundial del año

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El atleta sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial de pértiga, consiguió este sábado en el estadio Ullevi de Gotemburgo la mejor marca mundial del año con un salto de 5,94 metros.

En un mitin con atletas locales y sin público, por la pandemia de COVID-19, Duplantis ganó su primera competición oficial del año y arrebató el primer puesto de ránking mundial de la temporada al estadounidense Jacob Wooten, que lo encabezaba con 5,90 junto a su compatriota Matt Ludwig.

Duplantis empezó a saltar con el listón en 5,35 metros y fue superando las alturas de 5,50, 5,60, 5,70, 5,85 y -a la tercera- 5,94, nuevo récord del estadio Ullevi. Terminó fallando sus tres intentos sobre los 6 metros. El segundo clasificado, Pal Haugen Lillefosse, se quedó en 5,60.

El pertiguista sueco tiene el récord mundial de pértiga con una marca de 6,18 conseguida en febrero pasado en Glasgow.

Debido al confinamiento por la epidemia, Duplantis sólo había disputado competiciones amistosas desde el saltadero que tiene en su casa, de ahí que haya reconocido que no estaba en su mejor forma. 'Durante dos meses apenas si he podido entrenar, pero no me pongo límites', comentó. EFE