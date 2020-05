Duque asegura que perseguir a terroristas no es ser 'guerrerista' sino legal

Bogotá, 15 may (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este viernes que perseguir a las organizaciones terroristas no es ser 'guerrerista' sino estar del lado de la legalidad, solo dos días después de que Estados Unidos incluyera a Cuba en la lista de los países que no cooperan en la lucha contra ese flagelo.

'Aquí, más que el espíritu guerrerista, lo que prima es el espíritu de legalidad. Y enfrentar cualquier forma de ilegalidad es cumplir el deber de defender la patria', dijo el mandatario en la ceremonia virtual de ascenso de 152 subtenientes de la Policía.

Desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, Duque sostuvo que la 'lucha contra el terrorismo es algo moral porque existen muchas voces que se rasgan las vestiduras señalando y atacando la corrupción', por lo que enfatizó su determinación de enfrentar a grupos al margen de la ley como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

ANUNCIO DE EE.UU.

El pasado 13 de mayo el Departamento de Estado estadounidense incluyó a Cuba en su lista de países que 'no cooperan completamente' en la lucha antiterrorista, una medida que prohíbe vender armas a la isla y que también afecta a Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte.

Esta es la primera vez que Cuba aparece en ese listado desde 2015, cuando el Gobierno del entonces presidente estadounidense, Barack Obama, retiró a la isla en el contexto del proceso de deshielo bilateral.

La justificación que citó el Departamento de Estado para afirmar que Cuba 'no coopera completamente' tiene que ver con la presencia en la isla de miembros del ELN, que viajaron allí para adelantar negociaciones de paz con el Gobierno colombiano.

DIÁLOGO PARALIZADO

El ELN inició en febrero de 2017 en Quito negociaciones de paz con el anterior Gobierno de Colombia que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto.

Sin embargo, el presidente Duque condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo dejara de secuestrar y liberara a las personas que tiene en cautiverio.

El proceso quedó en punto muerto tras el atentado terrorista cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 contra la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos, entre ellos una ecuatoriana, y 66 heridos.

A raíz de este atentado Duque pidió a Cuba la entrega de los negociadores de la guerrilla que están en La Habana, lo que no ha sido respondido por el Gobierno de la isla.

SALUDO PÓSTUMO

El jefe de Estado encabezó hoy la ceremonia virtual de graduación de 152 cadetes en la que pidió 'recordar la memoria' de los que denominó '22 héroes y ángeles' que murieron en el atentado terrorista contra ese centro de formación.

Duque mencionó los nombres de las 22 víctimas del terrorismo y señaló que 'a todos ellos los recordamos este día por su entrega a la patria'.

El mandatario anotó que dicho ataque fue 'también un momento donde el país se unió para rechazar el terrorismo y orar por quienes habían partido cuando estaban empezando el camino de formación con la más alta entrega a los intereses de la patria'. EFE