Duque dice en funeral de ministro que muertes por covid 'arrugan el corazón'

Bogotá, 27 ene (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, dijo este miércoles que las más de 52.000 víctimas de la pandemia en el país 'arrugan el corazón' todos los días, durante el funeral con honores del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien falleció en la madrugada del martes por coronavirus.

'Pienso en las inclemencias que tiene este virus que con algunos no se siente y con otros es tenazmente implacable. Pienso en los más de dos millones de personas que han fallecido en el planeta por esta enfermedad y en los más de 50.000 compatriotas que nos ha arrebatado. Estas muertes todos los días nos arrugan el corazón', aseguró.

A las honras fúnebres del ministro, celebradas en la Capilla Cristo Salvador, en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá, asistieron además la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el gabinete ministerial, el mando militar y otros altos funcionarios del Estado.

La pandemia de la covid-19 se ha cobrado hasta la fecha la vida de 52.128 personas en Colombia, de un total de 2.041.352 que han dado positivo para la enfermedad.

'Honrando a estos más de 50.000 colombianos y a este ilustre servidor (Trujillo) no nos vamos a dejar vencer, no nos vamos a dejar retroceder, no nos vamos a dejar paralizar', agregó el presidente.

Duque dijo que no cree que la salida 'de esta pandemia sea volver al pasado' y que el país tiene que surgir de esta crisis como una mejor sociedad, 'desarmada de odios', respetando las diferencias, porque 'el disenso es democracia y no trae consigo la destrucción del otro'.

ELOGIO A LA FIGURA DEL MINISTRO

Al destacar la figura de su fallecido ministro de Defensa y excanciller, el mandatario afirmó que 'fue la encarnación de la virtud del patriota, un ser humano inigualable'.

'Carlos Holmes Trujillo practicó la política con altura, sin vanidades y sin perseguir las vanidades tuvo todos los honores', agregó el presidente sobre el ministro, a quien recordó como 'un gran amigo y servidor público'.

La misa fue oficiada por el antiguo obispo castrense, monseñor Fabio Suescún Mutis, quien también exaltó 'el servicio patrio' de Trujillo y sus esfuerzos para construir un mejor país.

'Este, nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación nos da sin embargo el consuelo de la esperanza', dijo el prelado frente a la urna que contenía las cenizas del ministro, que falleció el martes a la edad de 69 años en el Hospital Militar Central de Bogotá.

Trujillo, que también fue canciller de Duque en los primeros quince meses de su Gobierno, dio positivo para covid-19 el pasado 12 de enero en Barranquilla, dos días después de encabezar un consejo de seguridad en la vecina ciudad de Santa Marta.

HONORES MILITARES

Los cuatro hijos del ministro y otros familiares también le dedicaron palabras de despedida al concluir la homilía, tras lo cual las Fuerzas Armadas le rindieron honores.

Soldados del Batallón Guardia Presidencial encabezaron el cortejo fúnebre llevando la urna con las cenizas del ministro, una medalla y las banderas de Colombia que entregaron a sus hijos.

Detrás, al ritmo de una marcha fúnebre, les siguieron el presidente Duque, la vicepresidenta Ramírez, la cúpula militar y otros oficiales, mientras destacamentos de las Fuerzas Armadas le rendían por última vez honores que incluyeron salvas de artillería, descargas de fusilería y el sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea.

Trujillo nació en 1951 en Cartago, localidad del departamento del Valle del Cauca, y tuvo una dilatada carrera política que lo llevó a ser en varios gobiernos ministro de Educación, de Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa.

También fue el primer alcalde elegido por voto popular de Cali, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución colombiana de 1991, alto consejero para la paz, cónsul en Tokio, embajador en Austria, en Rusia, en la Organización de Estados Americanos (OEA), así como jefe de Misión de Colombia ante la Unión Europea en Bruselas. EFE