Duque pide justicia para víctimas de grupos armados y sanciones ejemplares

Bogotá, 9 abr (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, pidió este viernes justicia para las víctimas de los grupos armados, sanciones ejemplares para sus victimarios y clamó que no haya impunidad para ellas porque considera que eso es lo que provoca más violencia en el país.

'El anhelo de justicia es lo mínimo a lo que puede aspirar una víctima, cuando hemos visto reclutamiento de menores, abusos sexuales de toda índole, esclavitud sexual, ultrajes y crímenes deleznables en el territorio”, dijo Duque en un acto de conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

En Colombia hay 9.113.500 víctimas (casi el 18 % de la población colombiana), según el Registro Único de Víctimas (RUV), que incluyen cinco millones de personas desplazadas, casi 12.000 víctimas de minas antipersona, y al menos 80.000 desaparecidos forzosos.

SANCIONES PARA EVITAR LA IMPUNIDAD

El mandatario pidió además sanciones 'ejemplarizantes y proporcionales' contra los victimarios, pues cree que 'las sanciones decorativas solamente le agregan más dolor y revictimizan a quien ha sido lacerado por la violencia'.

“Cuando la impunidad se impone termina siendo partera e incubadora de nuevas formas de violencia, porque siempre existirá la idea de que es el poder ensordecedor de los fusiles el que termina abriendo la posibilidad de negociar términos y condiciones con el Estado”, dijo.

Duque y su partido, el derechista Centro Democrático, han sido los principales críticos de la Juridiscción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016 y que busca que los acusados se responsabilicen de sus crímenes a cambio de penas que no incluyen cárcel sino otro tipo de sanciones.

Justamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a todos los actores esta semana, en su informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que 'respeten la autonomía y la independencia de la JEP para que pueda llevar a cabo su trabajo'.

TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS

En el acto de Gobierno participaron representantes de las víctimas como Yudy Carolina Tovar, de la Corporación Rosa Blanca, conformada por mujeres que fueron víctimas de reclutamiento y abusos por las FARC, que contó lo que vivió en la guerrilla.

'Hace algunos años sufrí violencia dentro de un grupo armado al margen de la ley, estando embarazada de seis meses, a ellos no les importó que les dijera el daño que le podían hacer a mi bebé. No les importó mi suplica, cuando todo acabó (la violación) no quería seguir viviendo pero saqué fuerzas por el hijo que llevaba en mi vientre', expresó la mujer.

Agregó: 'Después de un tiempo conocí una organización de mujeres víctimas de violencia sexual, ahí me brindaron apoyo psicológico ya que sufrí de depresión e intenté quitarme la vida. Ahí me di cuenta que mi cuerpo había guardado todo el dolor'.

Es por ello que realizó talleres con organizaciones que 'llevaban casos de mujeres víctimas de este delito' y se hizo profesional 'para poder ayudarlas contando sus historias'. EFE