Duran: 'Veo la eliminatoria contra el Baskonia al cincuenta por ciento'

Badalona (Barcelona), 10 feb (EFE).- El entrenador del Joventut de Badalona, Carles Duran, afirmo este miércoles que ve la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey contra el TD Sytems Baskonia 'al cincuenta por ciento' y que cuando se ve 'a la mejor Penya, es difícil ganarnos'.

El técnico verdinegro dijo que van a la Copa del Rey 'con ganas de competir' contra un rival que llega al torneo 'tras hacer una gran última semana ganando en la pista del Real Madrid y del Lenovo Tenerife'.

Por ello, Duran dijo que se espera 'al mejor Baskonia en un partido emocionante e ilusionante' y auguró 'uno de los partidos con mejor juego' de cuartos de final al enfrentarse dos equipos 'de juego alegre que necesita del acierto en los triples para ganar'.

Destacó el técnico verdinegro del conjunto de Dusko Ivanovic que es un rival que 'nunca se rinde y si no juegas bien contra ellos los cuarenta minutos te pueden pasar cosas'.

Carles Duran dijo que contar en la Copa con Shawn Dawson y el nuevo fichaje, Demetrius Jackson, puede 'sorprender' al rival, pero dio más valor a que todo el equipo 'juegue bien' ya que es de esas manera cuando la Penya es 'más peligrosa'.

El técnico señaló que la situación 'no ha variado mucho' respecto al partido de Liga que la Penya le ganó al Baskonia en la primera vuelta de la Liga Endesa e incluso recordó el triunfo de su equipo en la fase final de Valencia.

Para conseguir el tercer triunfo ante los vitorianos en apenas un año, Duran dijo que su equipo 'debe potenciar sus virtudes que pasan por jugar nuestro mejor baloncesto y con el máximo de energía. Ese será nuestro reto en Madrid'.

Comparando el actual equipo con el que llegó a semifinales hace dos años liderado por Nico Laprovittola tras eliminar al Baskonia en cuartos, Duran dijo que el actual es 'más sólido y tiene más recursos' y que los jóvenes como Xabi López Arostegui o Joel Parra, que formaron parte de aquel equipo son ahora 'más maduros'.

Duran se mostró 'orgulloso' de la trayectoria del equipo desde que él se hizo cargo del mismo hace tres temporadas cuando estaba al borde del descenso e incluso de la desaparición.

'Han sido tres años superpositivos. Cuando llegué me dijeron que me metía en un pozo sin salida y el pozo ha sido maravilloso con muchos jugadores de la casa siendo importantes. Lo más importante es que hemos hecho un camino maravilloso y no renunciamos a nada', comentó el técnico. EFE

