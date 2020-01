Duro comienzo para Naomi Osaka

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- La japonesa Naomi Osaka tuvo un duro comienzo en el torneo de Brisbane (Australia) contra la griega Maria Sakkari (6-2, 6-7 (4) y 6-3) pero siguió adelante, no así la rusa Maria Sharapova.

'Sabía antes de entrar al partido que iba a ser muy difícil', dijo Osaka sobre la pista. 'Creo que en el segundo set me quejé mucho en el desempate. Sólo intentaba calmarme y mantenerme positiva'', añadió la japonesa.

La bicampeona del Grand Slam, cuarta del mundo esta semana, lo pasó mal en el desempate, pero sacó adelante el encuentro gracias a sus 16 saques directos para resolver el partido en dos horas y siete minutos.

Osaka jugaba su primer partido desde la final de la WTA Shenzhen, donde se vio obligada a retirarse debido a una lesión en el hombro derecho durante la fase de grupos. Dirigida ahora por su nuevo entrenador Wim Fissette, que ha trabajado con jugadoras como la belga Kim Clijsters, la rumana Simona Halep y la bielorrusa Victoria Azarenka, tiene serias aspiraciones este año, entre ellas la recuperación del puesto de número uno del mundo, ahora en poder de la australiana Ashleigh Barty.

Acostumbrada ya a duros reveses y circunstancias particulares increíbles, como la peripecia que vivió con su hermana Maria en el Caribe, donde se vieron arrastradas por la corriente y temieron ser atacadas por tiburones, Naomi confía en este nuevo año.

'Es muy fuerte lo que ocurrió. Hicimos 'paddleboard' y la corriente empezó a arrastrarnos. Me vi muy lejos de la costa y me puse tan nerviosa que caí al agua. Inmediatamente pensé en que podría haber tiburones, y nos cundió el pánico. Mi hermana me dijo que parecía que había un tiburón cerca, y empecé a llorar y gritar que no quería morir. Por suerte, todo fue un susto', había contado días atrás.

El torneo se quedó sin el concurso de la rusa Maria Sharapova, que en su regreso a las pistas desde la pasada edición del US Open cometió 11 dobles faltas y cayó ante la estadounidenseJennifer Brady, por 3-6, 6-1 y 7-6 (3) en dos horas y 16 minutos. EFE.