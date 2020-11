Dustin Johnson marca distancia y Ancer segundo en el Masters

Augusta (Georgia, EE.UU.), 14 nov (EFE).- El golfista estadounidense y número uno del mundo Dustin Johnson se ha anotado una espectacular tercera ronda de siete golpes bajo el par para consolidarse en el primer puesto, a falta de una jornada del Masters de Augusta, que se celebra en noviembre en lugar de abril como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

“Definitivamente todavía hay mucho camino, todavía quedan 18 hoyos, pero significaría mucho para mí. Es el Masters y he crecido en esta zona, y este grande sería muy especial”, dijo Johnson sobre sus posibilidades de enfundarse la chaqueta verde el domingo.

A sus 36 años, Johnson acumula un impresionante palmarés, con 23 victorias en el PGA Tour, un US Open en 2016 y cuatro finales entre los diez primeros en el Masters, entre ellos un segundo puesto en 2019. La posible victoria este domingo sería la culminación de un gran 2020, en el que ha ganado la FedEx Cup y terminado empatado en el sexto puesto y el segundo puesto en los dos majors anteriores.

El australiano Cameron Smith (-12), que terminó empatado en el quinto puesto en su segundo Masters en 2018, el surcoreano Sungjae Im (-12) y el mexicano Abraham Ancer (-12), debutantes en Augusta, se encuentran a cuatro golpes de Johnson, junto con el que saldrán al campo en la decisiva jornada del domingo.

“He jugado muy sólido. Siento que le pegué mejor que los primeros dos días. Hubo algunos putts que sentí que había metido y no entraron, pero eso va a pasar. Estoy contento. Me gusta dónde está mi swing y hoy me ayudó mucho la confianza”, dijo a Efe Ancer, que llega a su primer Masters en el vigésimo primer puesto del ránking mundial

“Llevo dos o tres años muy buenos de prepararme muy bien con mi entrenador Christian (Compean). Ahora quizá hacer algo de terapia y prepararme para estar al cien por cien en el último día”, comentó el golfista mexicano sobre su estrategia para conservar la energía después de tres jornadas muy largas como consecuencia del aplazamiento por la lluvia.

En esta edición del Masters se está escuchando más español de lo habitual gracias al segundo puesto de Ancer y al empate en el séptimo puesto del español Jon Rahm (-9), número dos del mundo, y el colombiano Juan Sebastián Múñoz, otro debutante en Augusta.

“No he podido meter un putt. Me ha salvado hacer dos birdies en el 14 y el 15. Intento ser siempre positivo, pero ahora me cuesta porque estoy a siete golpes. Mal tema”, dijo a Efe decepcionado Rahm que intentará dar caza al líder durante la última jornada en compañía de Múñoz y el estadounidense Patrick Reed, ganador del Masters de 2018. EFE