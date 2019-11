Duterte desaconseja a Pacquiao postularse a la presidencia de Filipinas

Manila, 12 nov (EFE).- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, desaconsejó a su amigo Manny Pacquiao -senador y campeón mundial de boxeo- presentarse como candidato presidencial para la campaña de 2022, cuando termina su mandato.

'Los políticos deberían pensarlo mucho. Manny es una figura del mundo del entretenimiento. Cansancio es lo único que obtienes de este trabajo', señaló Duterte anoche en la fiesta de cumpleaños del congresista Lord Allan Jay Velasco.

El boxeador, que ocupa un sitio en el Senado desde 2016 y su posible candidatura a la presidencia suena cada vez con más fuerza, también fue uno de los invitados el evento, según recogen este martes medios filipinos.

Pacquiao, único luchador en la historia del boxeo que ha ganado títulos mundiales en ocho categorías de peso diferentes, es la figura más internacional de Filipinas, donde sus combates se siguen con fervor y muchos lo consideran un héroe nacional.

El presidente también reiteró su oposición a que su hija Sara Duterte, actual alcaldesa de Davao, se postule para la presidencia en la elecciones de 2022, otro de los nombres que figuran en las apuestas para tomar el relevo del polémico mandatario de 74 años.

'Si no fuera por el amor al país, eso es lo único que me sostiene. No se obtiene nada de este puesto más que trabajo, preocupaciones y estrés', subrayó Duterte, quien aclaró que no quiere que su hija sufra las mismas frustraciones que él.

Sin embargo, en las pasadas elecciones legislativas y municipales de mayo, Sara Duterte, de 40 años, revalidó con una victoria aplastante su puesto de alcaldesa de Davao -cargo que antes ocupó su padre durante dos décadas de manera intermitente- y como líder de una plataforma de partidos políticos regionales ganó mucha visibilidad a nivel nacional.

Varios políticos destacaron entonces su carisma y anunciaron su respaldo a la hija del mandatario si decidiera dar el salto al palacio presidencial de Malacañang, aunque ella ha declarado en varias ocasiones que no está pensando en eso.

Su padre también mostró su rechazo a concurrir a la presidencia tan solo meses antes de presentar su certificado como candidato a presidente para la campaña de 2016 en el último minuto. EFE