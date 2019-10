Dybala cita a Martin Luther King para condenar el racismo

Roma, 15 oct (EFE).- El argentino Paulo Dybala, delantero del Juventus Turín, citó este martes una célebre frase del fallecido reverendo estadounidense Martin Luther King para enviar un mensaje contra el racismo, después de que se produjera un nuevo caso de cánticos discriminatorios este lunes en el partido entre Bulgaria e Inglaterra.

''I have a dream. Yo tengo un sueño, como decía Martin Luther King y tendríamos que repetirlo nosotros cada día. El sueño es que el racismo no gane en los estadios de fútbol y tampoco afuera de ellos como en nuestras vidas. Cada día. NO RACISM', escribió Dybala en su cuenta de Instagram.

El delantero argentino publicó su mensaje en español, italiano e inglés y se refirió a los cánticos racistas entonados por parte de la hinchada búlgara en el partido ante Inglaterra, que fue interrumpido dos veces por el colegiado.

Fue el enésimo caso de racismo en el fútbol en los últimos meses, después de que el belga Romelu Lukaku, del Inter de Milán, el marfileño Frank Kessie, del Milan, y el senegalés Kalidou Koulibaly, del Nápoles, denunciaran cánticos discriminatorios en unos recientes partidos de la Serie A italiana. EFE