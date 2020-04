Dybala le dijo a Cristiano Ronaldo que en Argentina lo odian 'un poco'

Buenos Aires, 1 abr (EFE).- El delantero argentino del Juventus de Turín Paulo Dybala reveló que le dijo al portugués Cristiano Ronaldo, su compañero de equipo, que en el país austral lo odian 'un poco' por 'su forma de ser' y de 'caminar', pero que él se sorprendió porque encontró a una excelente y muy amigable persona.

'A nivel personal me sorprendió para bien. Como persona es un excelente tipo, muy sociable, muy amigable adentro y fuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar y para escuchar también. Eso me sorprendió, siendo una figura tan importante, muchas veces no son así', dijo Dybala en diálogo con el sitio web de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

'A él lo ves como un tipo agrandado, canchero. Yo una vez me senté a hablar con él y le dije: 'Mirá, te soy sincero, nosotros en Argentina un poco te odiamos por tu figura, por tu forma de ser, de caminar, pero a mí me sorprendiste porque me encuentro con otra cosa'', añadió.

Según Dybala, el delantero portugués lo tomó con humor, dijo que lo sabía y que estaba 'acostumbrado a que lo critiquen'.

Desde esa conversación, Dybala, de 26 años, empezó a 'verlo de otra manera'.

El atacante argentino admitió que durante la primera temporada de Ronaldo en el Juventus no tuvieron en el campo la 'intensidad' que mostraron en la segunda.

'Conocí más sus movimientos, sus características adentro de la cancha. Con mi cambio de posición, de estar libre en toda la cancha, no logré complementarme con él. Sí pude hacerlo muy bien este año', precisó.

Dybala también contó que hubo 'diferentes opiniones' a la hora de debatir una rebaja salarial para ayudar al club durante el cese del fútbol por la pandemia del coronavirus, pero que llegaron a la conclusión de que 'era lo mejor'.

'La Joya', uno de los jugadores del Juventus infectados, reiteró que ya se siente 'bien'.

Su novia, Oriana Sabatini, también contrajo la enfermedad.

'No era aconsejable tomar remedios, a pesar del dolor de cabeza. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor', aseguró.

Dybala relató cómo se ha vivido en Italia la pandemia. 'Lamentablemente las cosas acá están muy mal, muere muchísima gente por día, los hospitales no dan abasto y hay mucha gente tratando de ayudar, muchos países mandaron doctores y enfermeros porque Italia no puede más con la cantidad de casos que hay. Y es importante que sepan, porque tengo amigos de un pueblo muy chico, que por ahí creen que el virus no va a llegar, que son pocos habitantes', acotó.

Aunque el jugador argentino cree que no es el más indicado para hablar de la COVID-19, recomendó a la gente quedarse en casa hasta que la situación esté controlada.

'Yo solo traté de transmitir mi experiencia. Por suerte nosotros estamos muy bien cuidados por la gente de Juventus, se portó muy bien, y eso que hay muchísimos casos. Yo trato de dar un mensaje con lo que me pasó, recomendar que la gente esté en su casa hasta que podamos salir de esto', concluyó el futbolista. EFE