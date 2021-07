Echeverría: “Mi objetivo es el oro; si sale el récord, bienvenido”

Natalia Arriaga

Madrid, 13 jul (EFE).- Sexto en el ránking mundial del año en longitud con el salto de 8,38 metros que realizó el 29 de junio pasado en Castellón, el cubano Juan Miguel Echevarría llega a sus primeros Juegos Olímpicos dispuesto a ganar la medalla de oro, 'aunque si sale el récord, bienvenido sea'.

Fue también en Tokio, en 1995, donde el estadounidense Mike Powell saltó aquellos 8,95 metros que siguen imbatidos. Echevarría se quedó en 2019 a tres centímetros, aunque con viento ilegal; su mejor marca válida son los 8,68 que firmó en Bad Lagensalza (Alemania) en 2018.

Tras superar en los últimos meses 'muchos problemas con la carrera de impulso', el saltador nacido en Camagüey (1998) pronostica una prueba 'de alto nivel' en los Juegos de Tokio, que le brindarán la oportunidad de competir por primera vez en Asia, según señaló en una entrevista con Efe.

Cree que tendrá 'una carrera deportiva larga' y que Cuba posee una generación joven de grandes atletas que 'se fortalecerán' en estos Juegos y pueden demostrar su auténtico potencial en los siguientes.

P. En las últimas temporadas padeció lesiones y algunos problemas técnicos. ¿Los da por superados?

R. Tuvimos muchos problemas con la carrera de impulso debido a la variación que tenían las pistas cubiertas, pero trabajamos en base a eso y ya hemos corregido esos aspectos con trabajo y trabajo, con varios ejercicios, con repeticiones, poniendo el enfoque ahí. Así es como se resuelven los problemas técnicos.

P. Disputará los Juegos de Tokio en un escenario nuevo para usted. ¿Eso le inquieta?

R. Ni siquiera he ido nunca al continente asiático, jamás. Ni a China, ni a Japón. Va a ser una experiencia para mí, serán mis primeros Juegos Olímpicos con 22 años. Creo que tengo grandes expectativas, quiero brindar espectáculo y espero que todo el mundo lo disfrute.

P. ¿Qué marca espera conseguir en estos Juegos?

R. Mi objetivo en Tokio es la medalla de oro. Debido al trabajo que estamos haciendo espero una buena marca. El récord del mundo se hizo en Tokio. Las expectativas son una buena marca. Si sale el récord, bienvenido sea, pero hasta ahora no estamos trabajando en eso, sino en hacer las cosas bien y seguir mejorando. Trabajamos puliendo errores y debido a eso salen las grandes marcas. Creo que ningún atleta debería enfocarse en buscar el récord del mundo o en hacer una marca olímpica, sino en lo que tiene que hacer bien y así van saliendo los resultados.

P. ¿Quiénes piensa que pueden ser sus acompañantes en el podio?

R. Mis respetos siempre se los tengo a Luvo (Manyoga, de Sudáfrica), es un gran atleta de una gran experiencia, un gran compañero. Damos lo mejor en cada competición para ofrecer un buen espectáculo. El jamaicano (Tajay Gale) también puede ser un gran rival. Se va a ver un alto nivel, hay varios atletas con alto nivel mundial.

P. ¿Quién es para usted Iván Pedroso?

R. Iván Pedroso es mi ídolo, es mi referente en Cuba en la disciplina, mi amigo. Me llevo muy bien, es mi referente en aspectos técnicos y en muchas cosas.

P. El atletismo cubano tiene un magnífico historial olímpico, aunque en Río 2016 ganó solo una medalla (bronce de Denia Caballero en disco).

R. Tiene planteadas para Tokio varias medallas de oro y muchos finalistas. Somos una generación bastante joven, de 21, 22, 24 años. Los mayores son pocos. Nuestras expectativas van en aumento a medida que va pasando el tiempo, algunos ya para medalla en Tokio como es mi caso. Estos Juegos serán muy buenos para irnos fortaleciendo. Si no sale ahora, que sea en los otros.

P. Entonces usted anticipa que tendrá una carrera deportiva larga.

R. Estamos trabajando en eso. No me he enfocado en intentar el récord del mundo sino en seguir mi carrera deportiva y que sea bastante larga, estando al nivel mundial.

P. ¿Con qué margen de mejora?

R. Todos los años tratamos de mejorar alguito en la técnica, alguito en la fuerza, en la velocidad, hasta que lleguemos al tope. EFE

