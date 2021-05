Ecologistas exigen a los líderes de la UE más ambición climática

Bruselas, 25 may (EFE).- Un grupo de ecologistas se ha concentrado durante 32 horas en Bruselas para exigir a los líderes de la Unión Europea, reunidos en la capital belga, objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, así como elevar el porcentaje de reducción de emisiones de carbono fijado por la UE para 2030.

'Necesitamos más ambición climática porque, por ejemplo, reducir las emisiones en un 50 % no es suficiente y también es importante que exista coherencia con las políticas que aplican', dijo a Efe Kim Le Quang, de la plataforma ecologista Rise for Climate, organizadora de la concentración que quiere ser un ágora para reflejar las exigencias climáticas de la sociedad.

Los primeros participantes se concentraron el lunes antes del arranque de la cumbre comunitaria, que se celebra presencialmente entre ayer y hoy en Bruselas, con el objetivo de alargar su acción hasta el final del encuentro para 'mantener la presión' a los mandatarios y pedirles que la pandemia de coronavirus no sirva de 'excusa' para dejar de lado los compromisos medioambientales.

'Es muy importante adelantarse en la lucha contra el cambio climático porque es algo que ya está aquí y, si esperamos hasta el último minuto, no habrá vuelta atrás', señaló Le Quang, quien espera también que con el Pacto Verde europeo se haga cumplir a los Estados miembros con los objetivos fijados en el Acuerdo de París.

Asimismo, mostraron su preocupación a que ciertas medidas de la UE, como el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, repercuta solo 'en los más pobres', al aumentar el precio de los productos afectados, por lo que criticaron que algunas medidas sean 'más respetuosas con el libre mercado que con los compromisos climáticos'.

'Si confiamos demasiado en el libre mercado no saldrá bien porque el principal objetivo del mercado no es la lucha contra el cambio climático, sino obtener beneficios', indicó Le Quang

OPOSICIÓN AL ACUERDO CON MERCOSUR

La oposición al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, firmado entre Bruselas y los países latinoamericanos aglutinados en la organización en 2019, fue otra de las principales consignas de estos manifestantes que mantuvieron su protesta de forma ininterrumpida también durante toda la noche.

La organización es escéptica a que gobiernos como el del brasileño Jair Bolsonaro cumplan con las exigencias medioambientales, como la protección del Amazonas, o incluso los derechos humanos.

'No se pueden hacer acuerdos con políticos que no respetan la democracia', recalcó Le Quang, al tiempo que criticó el acuerdo por no apoyar lo suficiente a los pequeños agricultores.