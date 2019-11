$!Economía va 'muy bien' pese al débil crecimiento, afirma presidente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que la economía va 'muy bien' aunque el Producto Interno Bruto (PIB) del país avanzara un débil 0,1 % en el tercer trimestre del año frente al trimestre anterior.

'En materia económica, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien, muy bien. Habría que ver todos los indicadores, no solo el de crecimiento. E incluso en el crecimiento no hay técnicamente recesión, aunque no les gusta esto a los técnicos', defendió López Obrador desde Palacio Nacional.

México salvó un trimestre más por la mínima de una recesión, pues de manera preliminar se dio a conocer este 30 de octubre que el PIB había crecido trimestre contra trimestre un 0,1 %, mientras que el segundo trimestre el crecimiento fue nulo, del 0 %.