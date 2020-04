Economista Figueres llama a la gran regeneración por el Día de la Tierra

Madrid, 20 abr (EFE).- La economista costarricense Christiana Figueres, artífice del Acuerdo de París contra el cambio climático, hace un llamamiento para caminar hacia una 'Gran Regeneración' económica y ambiental por el planeta, en el marco de la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra, el 23 de abril.

La celebración este año del Día de la Tierra 'coincide con el inicio de la década más importante de la historia de la humanidad, en la que no solo debemos reducir la curva de emisiones globales a la atmósfera sino mantener esa disminución hasta llegar al 50 % para 2030', señala Figueres en una carta.

'Me complace jugar mi parte en este proceso hacia la gran regeneración' y para ello 'me uniré el 21 de abril a la celebración del Earth Day Network (Red por el Día de la Tierra) y Wedonthavetime (No tenemos tiempo)', asegura la promotora del Acuerdo de París.

Asimismo, 'el 23 de abril me uniré a la iniciativa 'Earth Optimism Summit' (Cumbre por el optimismo en la Tierra), en la que espero escuchar a muchos otros oradores durante la semana'.

La economista costarricense subraya la necesidad a corto plazo de controlar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, para que 'los más vulnerables reciban atención médica y financiera en estos momentos de necesidad'.

Insta a los gobiernos a 'implementar paquetes de recuperación económica sin precedentes para la creación de empleos y la inyección de liquidez en los mercados'.

'Estos paquetes económicos deben garantizar la productividad y bienestar mientras reducimos algunos puntos las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) este año y por primera vez en la historia', sugiere.

Encerrar a millones de personas, cerrar las escuelas, restringir las actividades comerciales, los eventos y los viajes 'no es absolutamente viable y no es el horizonte de un futuro bajo en carbono', según Figueres.

El futuro bajo en carbono supone 'una economía bulliciosa y próspera en la que respiremos aire limpio y podamos reunirnos libremente entre nosotros; donde nuestros sistemas de energía, producción de alimentos, construcción y transporte se han rediseñado para que sean aptos para un mundo más seguro y resiliente'.

Figueres asegura que el 'futuro limpio es uno sin carbón o el motor de combustión interna, pero con millones de nuevos empleos en eficiencia energética, vehículos eléctricos, energía renovable, hidrógeno verde, redes inteligentes y fortalecidas en el lado de la energía'.

Y en relación al uso de la tierra, supone 'plantar árboles y preservar nuestros bosques, los manglares, las praderas de pastos marinos y las turberas'.

Asegura que están 'a punto de aprobarse los paquetes de financiación pública más grandes de la historia, los mismos que deberían ser las inversiones más avanzadas que hemos visto en la humanidad'.

Por ello, el 50 aniversario del Día de la Tierra 'supone un momento para conectar nuestras voces y levantar el ánimo' y se ha convertido 'en la mayor conferencia en línea sobre el cambio climático hasta ahora'.

'Espero que muchos de ustedes participen en las importantes conversaciones que tienen lugar en línea' e invita a unirse a la charla esta semana del laborista Tom Rivett-Carnac con quien publicó en febrero pasado el libro 'The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis' (El futuro que escogemos: Sobreviviendo a la crisis climática) cuyo lanzamiento se suspendió por la crisis sanitaria. EFE