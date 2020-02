Ecuador buscará retirada 'gradual' de subsidios energéticos tras protestas

Alfonso Fernández

Washington, 13 feb (EFE).- Ecuador mantiene el 'objetivo' de retirada 'gradual' de los subsidios a los combustibles tras las protestas de final del pasado año, ya que son un 'lastre' y considera al FMI como respaldo clave al encarar un año 'desafiante', indicó este jueves su ministro de Economía, Richard Martínez.

'Aunque nos tocó retirar la propuesta, el objetivo es ir haciéndolo de manera gradual a través de una focalización específica', afirmó Martínez en una entrevista con Efe durante una visita a la capital estadounidense junto con el presidente Lenín Moreno.

'El objetivo no cambia: lo que cambia es el camino, la velocidad y el método', remarcó, al subrayar que estos subsidios son 'un lastre para el país, y tiene un efecto fiscal fuerte'.

A juicio del ministro es 'una cuestión ética', ya que 'cerca del 75% de los subsidios benefician a las personas que más tienen, sobre todo, en gasolina'.

'Lo que tenemos que hacer es ampliar la cobertura de protección social para las personas de menores recursos', aseveró.

Reconoció que los graves disturbios y protestas, que se saldaron con una decena de muertos y más de 1.500 heridos, fueron 'momentos complejos' para Ecuador 'no solo en la parte económica, sino también en la parte social'.

Supusieron, además, restar cerca un 1 % de crecimiento económico el pasado año, un 'golpe muy severo', en palabras de Martínez durante el encuentro en la sede de la misión permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Gobierno liderado por Moreno pretendía recaudar unos 1.400 millones de dólares anuales con la eliminación de subsidios a los combustibles, una medida que finalmente fue derogada tras el estallido social que provocó la decisión en octubre pasado.

Según las últimas previsiones del Banco Central de Ecuador, 2019 acabó con un crecimiento negativo de 0,1 % y para 2020 se espera un leve repunte del 0,7 %.

'Este año va a ser mejor que el anterior, pero todavía con muchas complejidades en el camino', señaló Martínez.

La polémica retirada de los subsidios fue anunciada en el marco del programa de asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 4.200 millones de dólares, lo que generó críticas de intervencionismo a la institución financiera internacional.

Martínez rechazó estas acusaciones: 'Muchas veces se estigmatiza este tipo de reformas como imposiciones de organismos multilaterales'.

'El FMI es parte de la solución. Muchas se veces se cree que llega a los países, y es a la inversa. Los países van al Fondo cuando tienen una situación de estrés financiero muy compleja, y eso es lo que ha hecho el Ecuador', recalcó.

Especialmente, dijo, ante el difícil contexto global 'con el coronavirus, la bajada del precio del petróleo y el creciente nerviosismo'.

'Es ahí cuando toma mucho más valor el acuerdo con las multilaterales, en estas épocas de estrés, para tener acceso a financiamiento oportuno, barato y de largo plazo', sostuvo.

A finales del año pasado, el Fondo aprobó un nuevo desembolso por 498,4 millones de dólares, dentro del programa asistencia del organismo hasta 2021.

'Estamos buscando varios mecanismos para evitar que, en medio de la consolidación fiscal, la economía se contraiga', indicó Martínez.

En este sentido, se mostró sorprendido por la reciente decisión de Moody's de rebajar la calificación crediticia de Ecuador.

'Nos llamó la atención, no vemos nada que haya cambiado. Debería haber habido un hecho muy relevante. No lo hemos visto, y no ha sido explicado. Nos parece que es temprano en enero de 2020 ofrecer perspectivas para 2022. Tenemos mucha argumentación para demostrar que el trabajo que tenemos por delante también incluye mejorar los perfiles de vencimiento de la deuda', reflexionó sobre las dudas acerca de la sostenibilidad de la deuda ecuatoriana.

Pero ello, advirtió, 'sin ninguna hostilidad' y 'todo con operaciones de mercado'.

'El proceso de reestructuración de la macroeconomía ecuatoriana busca recuperar la confianza de los mercados, en 2008 se hizo un 'default' que dejó muy mal parado al país. Nosotros no estamos bajo ninguno concepto en esa línea', apuntó.

Martínez acompañó este miércoles a Moreno en la reunión en la Casa Blanca con el presidente de EE.UU. Donald Trump, en la primera visita oficial de un jefe de Estado ecuatoriano a Washington en casi dos décadas.

Asimismo, participó en un acto en la Cámara de Comercio y tiene previsto reunirse mañana viernes con David Malpass, presidente del Banco Mundial, organismo que también ha contribuido con fondos a Ecuador. EFE