Ecuador pide a Bogotá entrada para sus transportistas o aplicará reciprocidad

Quito, 28 abr (EFE).- Ecuador ha pedido a Colombia que deje entrar a los conductores de sus camiones hasta los puntos de acopio acordados para el período de la pandemia, a unos 8-10 kilómetros de la frontera común, o sopesará la aplicación de la misma restricción.

'La disposición que tiene el Gobierno colombiano es que los chóferes ecuatorianos ya no entren', dijo a Efe el ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, Gabriel Martínez, al abordar la situación del paso de mercancías en los pasos internacionales terrestres.

El ministro explicó que para la actual crisis del coronavirus las dos partes habían acordado un mecanismo por el cual uno y otro país permitirían el paso de los camiones hasta centros de acopio fronterizos en los que se realizaba el transbordo de la mercancía.

Pero que, desde hace unas dos semanas, Colombia cambió las reglas del juego y decidió no permitir el ingreso de los conductores ecuatorianos.

'En el lado colombiano tenemos el problema de que ya no dejan pasar a nuestros conductores, sino que piden en el momento que entran haya un cambio de conductor, y se sube un conductor colombiano que ingresa el producto', declaró.

La aplicación de esta medida en los pasos fronterizos ha causado 'molestia' entre 'conductores y transportistas ecuatorianos', a decir del ministro, que se ven obligados a entregar sus vehículos a manos extrañas para recibirlos horas después de que vayan al centro de acopio, entreguen su carga y regresen.

Y recordó el caso de uno de esos conductores que chocó un vehículo ecuatoriano en el paso de Rumichaca.

'Si Colombia siente que hay una preocupación de que ingresen ecuatorianos, pues no tiene mucho sentido de que sus conductores sí puedan entra al territorio ecuatoriano', subrayó Martínez.

'No es un trato recíproco, igualitario. Hemos pedido al Ministerio de Transporte de Colombia que revise esa decisión y, de no hacerlo, tendremos que tomar medidas similares para que no haya mayores conflictos', abundó.

Las fronteras entre los dos países están cerradas desde que decretaron a mediados de marzo el estado de excepción por la pandemia del COVID-19, y aunque no se permite el ingreso de personas, sí entran y salen camiones de carga con mercancías que son necesarias para ambos países.

Igual medida aplicó Ecuador en su frontera con Perú, donde prosigue con normalidad el ingreso de mercancías.

Según datos del ministerio, por esos pasos fronterizos han entrado, con corte hasta el 26 de abril, 2.110 tractocamiones y 416 camiones.

El tráfico de mercancías, destinado a mantener abastecido al país durante la crisis, se realiza luego por los seis corredores internos habilitados por el ministerio, que recorren unos 3.300 kilómetros de la red vial ecuatoriana.

Con la prohibición absoluta de circulación interprovincial, por los corredores solo está autorizado el paso de servicios de emergencia y seguridad, además de aquellas personas que mantienen activo el abastecimiento en los sectores vitales.

Desde el 13 de marzo, también han sido trasladadas por ellos, bajo medidas especiales de bioseguridad, unas 2.000 personas que tenían que tomar o que llegaban en alguno de los 61 vuelos humanitarios concertados con otros países. EFE