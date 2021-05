Ecuador se adhiere a iniciativa SUN contra la Desnutrición Crónica Infantil

Quito, 12 may (EFE).- El Gobierno de Ecuador oficializó este miércoles su adhesión a la iniciativa Scaling up for Nutrition (SUN), de Naciones Unidas, para combatir la Desnutrición Crónica Infantil (DCI), uno de los principales problemas sociales que afectan a este país andino.

El ingreso de Ecuador a esta iniciativa mundial se realizó durante una ceremonia efectuada en el Palacio de Gobierno, en Quito, y en la que se dejó en claro que el país es uno de los más afectados por la desnutrición infantil en la región.

Según estadística de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Ecuador ocupa el segundo lugar en la región en desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de 5 años.

En Ecuador, según la Cepal, uno de cada 4 niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica infantil, mientras que ese rubro sube a 27,2 % en casos de infantes menores de 2 años.

'Invertir en la nutrición de un país es la inversión más importante que se puede hacer. La lucha contra el hambre es la lucha por el desarrollo y la paz', apostilló la vicepresidenta ecuatoriana, María Alejandra Muñoz, durante la ceremonia de adhesión a SUN.

'La primera discusión ética de Ecuador es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Solo bajo la mirada auténtica y plena hacia la niñez, es que Ecuador tiene un futuro de progreso y desarrollo', destacó la segunda mandataria.

El acta de adhesión del Gobierno de Ecuador a esta iniciativa de Naciones Unidas fue suscrita por Muñoz y la coordinadora del Movimiento SUN, Gerda Verburg, que también participó en la ceremonia.

La organización SUN es un movimiento que trabaja bajo el concepto de que todas las personas tienen derecho a la alimentación y a una buena nutrición, precisó la Vicepresidencia ecuatoriana en un comunicado.

Además, explicó que esta iniciativa agrupa a Gobiernos, sociedad civil, empresas e investigadores científicos que realizan acciones colectivas con el objetivo de mejorar la nutrición en naciones que lo requieren.

Actualmente, añadió la fuente, son 63 los países que se han adherido a esta iniciativa y que generan espacios de participación en la batalla contra la Desnutrición Crónica Infantil. EFE