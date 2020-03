Ecuador vence a Japón y obtiene histórico billete para Madrid

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El equipo de Ecuador sentenció en el doble, liquidó la confrontación contra Japón en Mikl por 3-0 e hizo historia al obtener el billete para las Finales de la Copa Davis en Madrid.

Después del 2-0 del viernes, Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo formaron pareja y vencieron por 7-6 (3) y 6-3 en una hora y 42 minutos a Ben McLachlan y Yasutaka Uchiyama y condenaron al conjunto japonés a las eliminatorias del Grupo Mundial I en septiembre.

“Finalmente nos tocó. Se nos dio hoy, vamos al Grupo Mundial. El esfuerzo y los años valen la pena”, comentó Escobar después del partido.

“Estoy feliz, la verdad, venimos trabajando duro para este momento...Siempre hemos sido un equipo muy unido... El ránking en Copa Davis siempre hemos sabido que cuenta poco. Era una serie muy dura y la hemos podido ganar. Esto es increíble. Nos vamos a Madrid”, resumió Hidalgo.

Japón ha tenido dos bajas importantes esta semana. Primero, la de Yoshihito Nishioka, 48, que no viajó a Japón desde EE.UU. por si no podía viajar de vuelta por las restricciones impuestas por el coronavirus y se perdía entonces el Masters 1.000 de Indian Wells.

Segundo, la del número 31 Kei Nishikori, que se incorporaba al equipo después de sufrir una lesión de codo que le obligó a retirarse en el US Open del año pasado. El ex número 4 del mundo no juega un partido de Copa Davis desde 2016. EFE.