Ecuatoriana cosecha premios por cortos sobre solidaridad y consumismo

Susana Madera

Quito, 23 jul (EFE).- En menos de un año, la ecuatoriana Paula Espinoza ha cosechado cinco premios, cuatro de ellos en España y uno en Italia, con dos cortos con los que busca concienciar sobre la importancia de la solidaridad en un mundo cada vez más competitivo, y sobre los efectos del consumismo para el medioambiente.

Se trata de los cortos 'La máquina de los deseos', que vincula al consumismo con el daño al medioambiente, y el cortometraje 'Karanakuy', (compartir, en quichua), que habla del trabajo que realiza la Fundación 'Inti Daquilema' en la provincia ecuatoriana de Chimborazo, con mayor esfuerzo en tiempos de covid-19.

CONCIENCIACIÓN EN TREINTA SEGUNDOS

'La máquina de los deseos' es básicamente 'una crítica sobre el ciclo del consumismo, visto desde la inocencia de una niña. Tiene un mensaje bastante fuerte en solo 30 segundos, tiempo en el que es muy difícil contar algo', dijo Espinoza a Efe.

Precisamente haber logrado comprimir en tan poco tiempo un mensaje tan fuerte, impactó al jurado de los festivales en los que participó y logró el primer lugar en la categoría 'Acerca de cine AECID' del NOTODO Film Fest (Madrid, diciembre 2020), así como el primer puesto en la categoría Sostenibilidad del Festival IESFF (Madrid, abril 2021).

Un mes después, ganó en el festival 'Di Segna il tuo mare', en Italia. En junio quedó finalista en el festival Zeitimpuls Awards, de Viena y también en el festival de Madrid 'Another Way Film', cuya resolución se conocerá en octubre venidero.

Titulada en actuación en New York University-Tish School of the Arts, Espinoza apostó por el tema ambiental porque todos 'podemos ser partícipes de alguna manera para ayudar a crear un cambio mental, inspirar, contemplar diferentes maneras de poder solucionar lo que estamos viviendo' sobre el cambio climático.

Y para ello, echó mano de estridentes colores que usó en el corto 'para que refleje un poco la fuerza que tiene el consumismo y también el aspecto tan bonito que llama, justamente, a comprar'.

'La máquina de los deseos', comienza con una niña sentada en un lugar indeterminado con fondo rojo y una mesa roja. Al darse cuenta de que la máquina le concede todos los deseos, pide de todo y tras acumular muchos objetos, se satura y pide que todo desaparezca.

Los objetos son trasladados a un mar y como la niña ya no tiene nada en la mesa y está más relajada, comienza nuevamente el ciclo de pedir cosas.

SOLIDARIDAD

El corto 'Karanakuy' , de tres minutos de duración, logró el Premio del Público en el festival Nespresso Talents (agosto 2020), en San Sebastián, y el segundo puesto en el festival Villanueva Showing Festival (junio 2021), ambos en España.

Bajo la temática 'Círculos virtuosos' escogida para 2020, el concurso Nespresso Talents buscaba evidenciar historias inspiradoras en las que la buena acción de un individuo, una empresa o de la comunidad generen impactos positivos multiplicadores.

La quinta edición del concurso dio a los cineastas la posibilidad de narrar una historia en vídeo en formato vertical.

Motivada por la noble actividad de la Fundación, Espinoza se trasladó a Chimborazo para captar en imágenes las actividades altruistas de Inti Daquilema, indígena de la comunidad Puruhá, y de varios voluntarios, para conseguir alimentos y distribuirlos mediante donación, a la gente de su comunidad y otras cercanas.

Con la Fundación, Daquilema impulsó, además, el rescate, implementación y fortalecimiento del sistema indígena del trueque entre las comunidades.

Con esto, logró proveer de variedad de productos para una mejor nutrición de la población, más aún la que se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la covid-19.

Máster en Producción de Cine y Televisión en la Universidad Carlos III, de Madrid, Espinoza asegura que abordó el tema de la solidaridad para romper con las noticias negativas que circulaban como consecuencia de la covid-19 y así ofrecer un poco de esperanza en medio de la incertidumbre que genera la pandemia. EFE

sm/cfa

(foto) (video)