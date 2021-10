Ecuatoriano Aguinaga gana medalla de bronce en Suramericano de esgrima

Quito, 17 oct (EFE).- El ecuatoriano Pedro Aguinaga Prócel consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Suramericano Juvenil de Esgrima, que concluyó este fin de semana en la ciudad colombiana de Ibagué.

Aguinaga, de 14 años, aseguró este domingo a Efe que se siente 'muy orgulloso' de haber conseguido la presea para Ecuador en la categoría pre cadete 13-15 años, en el Suramericano, en el que también se midió con otros competidores en las categorías cadete 15-17 años y la juvenil 16-20 años.

'Me siento bastante orgulloso, como Ecuador no es un país donde se practique mucho el esgrima, es muy extraño que saquemos medallas en Suramericanos, me siento muy orgulloso', recalcó.

La medalla suramericana es la tercera en su palmarés a nivel internacional tras dos oros y una plata conseguidas en un torneo en la ciudad alemana de Neukirchen, en marzo de 2020.

A nivel nacional ha sido tres veces campeón en la categoría juvenil y ha logrado una docena de medallas en total.

Tras la medalla en el Suramericano de Ibagué, que se desarrolló entre el 9 y el 16 de octubre, el ecuatoriano espera tener la posibilidad de participar en los Juego Panamericanos de Cali, que tendrán lugar en diciembre próximo, una decisión que está en manos de la Federación Ecuatoriana de Esgrima.

El ecuatoriano, que se inició en la esgrima a los 9 años, entrena cinco horas diarias: dos en la mañana en trabajo físico y tres en la tarde con la técnica de esgrima. EFE

