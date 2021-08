Ed Sheeran actuará en el arranque de temporada de la liga de fútbol americano

Miami, 6 ago (EFE).- El británico Ed Sheeran ofrecerá un concierto previo al arranque de la nueva temporada de la liga de fútbol americano, que tendrá su pistoletazo de salida en Tampa (Florida) el próximo 9 de septiembre.

Según informó este viernes la liga profesional de fútbol americano (NFL, en inglés), el músico actuará en el Julian B. Lane Riverfront Park de Tampa, en el marco de las actividades previas al partido inaugural que disputaran ese día los vigentes campeones Tampa Bay Buccaneers contra los Dallas Cowboys.

Los 'bucaneros', que recientemente fueron recibidos en la Casa Blanca por el presidente de EEUU, Joe Biden, ganaron el Super Bowl LV en febrero de este año al derrotar 31-9 a los Chiefs de Kansas City.

Una parte de la actuación de Sheeran se transmitirá a través de la cadena NBC y de NFL Network, mientras que el show completo se podrá ver en la web de NFL así como en su página de Facebook y la aplicación para dispositivos electrónicos, informó la liga profesional estadounidense.

Ganador de cuatro premios Grammy, Sheeran es uno de los artistas que más éxitos acumula desde la publicación de su primer álbum, '+ (Plus)' (2011), con éxitos como 'Thinking Out Loud' o 'Shape of You', el tema más reproducido en la historia de Spotify.

Junto a su compatriota Adele, en 2020 ambos fueron coronados como los artistas musicales de mayor éxito comercial de la pasada década, según el portal Media Traffic, que recopila las listas de ventas oficiales de más de 30 países con respecto a los datos publicados por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

Su último disco de estudio es 'No.6 Collaborations Project', de 2019. EFE

lce/jl